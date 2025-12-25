‘बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें’ सुपरस्टार मिथुन के बयान से मच गया सियासी घमासान

भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती (Photo - IANS)
एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने TMC के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। मिथुन ने पश्चिम बंगाल की जनता से बंगाल को बांग्लादेश न बनने देने की अपील की है। उनके इस बयान पर सियासत भी गरमा गई है। इसी क्रम में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर पलटवार किया है।
मिथुन चक्रवर्ती ने लेफ्ट, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के हिंदू समर्थकों से ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा, "आप मेरे भाई-बहन हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के हिंदुओं से एकजुट होने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं तृणमूल के हिंदुओं से भी कहूंगा, आइए एकजुट हों और इस सरकार के खिलाफ वोट करें।"
इससे पहले, भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हुगली में बयान दिया कि वे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों का मानना है कि अगर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन भी जाए तो भी सत्ता में रहना ठीक रहेगा, लेकिन यह सपना पूरा नहीं होगा। हमारे जैसे लोग हैं जो खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे।"
मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सिनेस्टार मिथुन चक्रवर्ती पर बड़ा हमला बोला है। सुरेंद्र ने कहा कि मिथुन का मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेंद्र ने कहा कि भाजपा ने उनको राज्यसभा नहीं दी, लोकसभा नहीं दी, इसलिए वो मानसिक संतुलन खोए हुए व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। देशद्रोह की बात कर रहे हैं, बंगला भाषियों को बांग्लादेशी कहने का काम कर रहे हैं, बंगला भाषियों में हिंदू-मुसलमान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की जगह या तो पागलखाने में होनी चाहिए या जेल में होनी चाहिए।
मिथुन के बयान पर पश्चिम बंगाल में दशकों तक शासन में रही CPM ने भी हमला बोला है। सीपीएम नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि पिछले 15 सालों से भाजपा और ममता बनर्जी के बीच बहुत करीबी रिश्ता रहा है। इसलिए वे खुलेआम एक-दूसरे से लड़ेंगे, एक-दूसरे को गाली देंगे, लेकिन उनका मुख्य टारगेट यह है कि वे मिलकर लेफ्ट को खत्म करना चाहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग