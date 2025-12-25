‘बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें’ सुपरस्टार मिथुन के बयान से मच गया सियासी घमासान

मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सिनेस्टार मिथुन चक्रवर्ती पर बड़ा हमला बोला है। सुरेंद्र ने कहा कि मिथुन का मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेंद्र ने कहा कि भाजपा ने उनको राज्यसभा नहीं दी, लोकसभा नहीं दी, इसलिए वो मानसिक संतुलन खोए हुए व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। देशद्रोह की बात कर रहे हैं, बंगला भाषियों को बांग्लादेशी कहने का काम कर रहे हैं, बंगला भाषियों में हिंदू-मुसलमान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की जगह या तो पागलखाने में होनी चाहिए या जेल में होनी चाहिए।