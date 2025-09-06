Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, 12 हजार करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार

Drug Factory Exposed: तेलंगाना में पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 32,000 लीटर कच्चा एमडी ड्रग्स बरामद किया जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपये है।

हैदराबाद तेलंगाना

Devika Chatraj

Sep 06, 2025

Drug Factory Exposed
तेलंगाना में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ (IANS)

तेलंगाना में थाने की मिरा-भायंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में लगभग 32,000 लीटर कच्चा एमडी ड्रग्स, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, जब्त किया गया। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, यह तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है। जांच की शुरुआत मात्र 200 ग्राम एमडी ड्रग्स की बरामदगी से हुई, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये थी। गहन जांच के बाद पुलिस ने तेलंगाना में एक बड़े पैमाने पर ड्रग्स निर्माण इकाई का पता लगाया। इस सिंडिकेट का नेटवर्क न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ था, जो अत्याधुनिक उपकरणों और विशेष रसायनों का उपयोग करके ड्रग्स का उत्पादन कर रहा था।

जब्त ड्रग्स की जांच जारी

मिरा-भायंदर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए व्यापक छानबीन की और नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में शामिल इस संगठन को ध्वस्त किया। जब्त किए गए रसायनों और ड्रग्स की जांच चल रही है, और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है।

15 किलोग्राम कोकेन के साथ तीन गिरफ्तार

इससे पहले, मिरा-भायंदर पुलिस ने 15 किलोग्राम कोकेन की बरामदगी के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपये थी। हालांकि, इस बार का ऑपरेशन अपनी विशालता और प्रभाव के कारण देश में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

विदेशों तक जुड़े तार

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क गोपनीय तरीके से काम कर रहा था और इसके तार विदेशों तक जुड़े थे। इस कार्रवाई से नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जांच अभी भी जारी है, और पुलिस अन्य संलिप्त व्यक्तियों और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए तत्पर है।

Published on:

06 Sept 2025 09:37 am

Hindi News / National News / ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, 12 हजार करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार

