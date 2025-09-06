ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, 12 हजार करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, यह तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है। जांच की शुरुआत मात्र 200 ग्राम एमडी ड्रग्स की बरामदगी से हुई, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये थी। गहन जांच के बाद पुलिस ने तेलंगाना में एक बड़े पैमाने पर ड्रग्स निर्माण इकाई का पता लगाया। इस सिंडिकेट का नेटवर्क न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ था, जो अत्याधुनिक उपकरणों और विशेष रसायनों का उपयोग करके ड्रग्स का उत्पादन कर रहा था।