ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश, 12 हजार करोड़ का नशीला पदार्थ बरामद, 13 आरोपी गिरफ्तार

तेलंगाना में थाने की मिरा-भायंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में लगभग 32,000 लीटर कच्चा एमडी ड्रग्स, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, जब्त किया गया। इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार, यह तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है। जांच की शुरुआत मात्र 200 ग्राम एमडी ड्रग्स की बरामदगी से हुई, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये थी। गहन जांच के बाद पुलिस ने तेलंगाना में एक बड़े पैमाने पर ड्रग्स निर्माण इकाई का पता लगाया। इस सिंडिकेट का नेटवर्क न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ था, जो अत्याधुनिक उपकरणों और विशेष रसायनों का उपयोग करके ड्रग्स का उत्पादन कर रहा था।
मिरा-भायंदर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए व्यापक छानबीन की और नशीले पदार्थों के उत्पादन और तस्करी में शामिल इस संगठन को ध्वस्त किया। जब्त किए गए रसायनों और ड्रग्स की जांच चल रही है, और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है।
इससे पहले, मिरा-भायंदर पुलिस ने 15 किलोग्राम कोकेन की बरामदगी के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपये थी। हालांकि, इस बार का ऑपरेशन अपनी विशालता और प्रभाव के कारण देश में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क गोपनीय तरीके से काम कर रहा था और इसके तार विदेशों तक जुड़े थे। इस कार्रवाई से नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जांच अभी भी जारी है, और पुलिस अन्य संलिप्त व्यक्तियों और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए तत्पर है।