मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स का हाईवे! 49 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड और 68 दुर्लभ जानवर जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार

Drugs-wildlife Trafficking: छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (CSMIA) पर कस्टम विभाग (जोन-III) ने 12 से 15 सितंबर 2025 के बीच ताबड़तोड़ कार्रवाई में ड्रग्स, विदेशी करेंसी और वन्यजीव तस्करी के पांच बड़े मामलों का खुलासा किया। विशेष खुफिया सूचना और प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई इस कार्रवाई में तस्करों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को भारी झटका लगा।
पहले मामले में ताशकंद से आए एक यात्री के ट्रॉली बैग से 7.118 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) जब्त हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 7.118 करोड़ रुपये है। तीसरे और चौथे मामलों में बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास क्रमशः 18.025 किलो और 17.975 किलो हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया, जिनकी कुल कीमत 36 करोड़ रुपये से अधिक है। पांचवें मामले में भी बैंकॉक से आए यात्री के पास 6.049 किलो वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत 6.049 करोड़ रुपये है। सभी आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। कुल ड्रग्स की कीमत 49.167 करोड़ रुपये रही।
दूसरे मामले में जेद्दा जा रहे तीन यात्रियों के पास से 15.96 लाख रुपये की विदेशी करेंसी बरामद की गई। कस्टम अधिकारियों ने इसे छिपाकर ले जाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। यह कार्रवाई तस्करी के वैश्विक नेटवर्क पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सबसे सनसनीखेज मामला बैंकॉक से आए एक यात्री का रहा, जिसके बैग से 68 दुर्लभ प्रजातियों के जीवित और मृत वन्यजीव बरामद हुए। इनमें 2 मीरकैट, 2 हाय्रैक्स, 4 शुगर ग्लाइडर, 4 मृत बड़े तोते, 10 ग्रीन बेसिलिस्क लिजार्ड, 20 लेपर्ड टॉर्टॉइज, 4 अल्बिनो रेड ईयर्ड स्लाइडर, 1 कॉमन ब्लू टंग्ड स्किंक, 12 बीयर्डेड ड्रैगन, 1 डुमेरिल्स मॉनिटर लिजार्ड, 2 क्विंस मॉनिटर लिजार्ड और 5 वॉटर मॉनिटर लिजार्ड शामिल थे। आरोपी को कस्टम एक्ट, 1962 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया।
चार दिनों की इस कार्रवाई में कस्टम विभाग ने 49.167 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 15.96 लाख की विदेशी करेंसी और 68 वन्यजीवों को जब्त कर तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी और प्रोफाइलिंग ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई। यह कार्रवाई CSMIA को तस्करी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित करती है।