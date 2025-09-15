मुंबई एयरपोर्ट पर ड्रग्स का हाईवे! 49 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड और 68 दुर्लभ जानवर जब्त, 5 तस्कर गिरफ्तार

पहले मामले में ताशकंद से आए एक यात्री के ट्रॉली बैग से 7.118 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) जब्त हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 7.118 करोड़ रुपये है। तीसरे और चौथे मामलों में बैंकॉक से आए दो यात्रियों के पास क्रमशः 18.025 किलो और 17.975 किलो हाइड्रोपोनिक वीड पकड़ा गया, जिनकी कुल कीमत 36 करोड़ रुपये से अधिक है। पांचवें मामले में भी बैंकॉक से आए यात्री के पास 6.049 किलो वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत 6.049 करोड़ रुपये है। सभी आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। कुल ड्रग्स की कीमत 49.167 करोड़ रुपये रही।