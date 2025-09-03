फ्लाइट में नशे में धुत वकील ने लगाए ‘हर हर महादेव’ के नारे, मची अफरा-तफरी

इंडिगो के अनुसार, वकील एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में शराब लेकर फ्लाइट में चढ़ा था। जब एक महिला क्रू मेंबर ने उससे इस बारे में पूछताछ की, तो उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। क्रू की शिकायत के मुताबिक, यात्री नशे में था और उसने सह-यात्रियों को धार्मिक नारे लगाने के लिए उकसाया। फ्लाइट के तीन घंटे से अधिक विलंब होने से पहले ही यात्री बेचैन थे, और इस घटना ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इंडिगो ने अपने बयान में कहा, 1 सितंबर 2025 को फ्लाइट 6E 6571 में एक यात्री ने शराब के नशे में क्रू के साथ दुर्व्यवहार किया और अन्य यात्रियों को परेशान किया।