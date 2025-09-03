Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

फ्लाइट में नशे में धुत वकील ने लगाए ‘हर हर महादेव’ के नारे, मची अफरा-तफरी

Delhi to Kolkata IndiGo flight: दिल्ली-कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक नशे में धुत वकील ने कथित तौर पर 'हर हर महादेव' जैसे धार्मिक नारे लगाने लगा।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 03, 2025

इंडिगो फ्लाइट (फाइल फोटो: आईएएनएस)

Ruckus in Delhi to Kolkata IndiGo flight: दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E 6571 में 1 सितंबर 2025 को उस समय हंगामा मच गया, जब एक वकील ने कथित तौर पर नशे में धुत होकर ‘हर हर महादेव’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। इस घटना ने फ्लाइट में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। सूत्रों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब फ्लाइट दिल्ली हवाई अड्डे के पार्किंग बे में 30 मिनट से अधिक समय तक खड़ी थी। वकील, जो सीट 31D पर बैठा था, ने न केवल धार्मिक नारे लगाए, बल्कि केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार भी किया और अन्य यात्रियों को परेशान किया।

शराब की बोतल और क्रू से विवाद

इंडिगो के अनुसार, वकील एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में शराब लेकर फ्लाइट में चढ़ा था। जब एक महिला क्रू मेंबर ने उससे इस बारे में पूछताछ की, तो उसने कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। क्रू की शिकायत के मुताबिक, यात्री नशे में था और उसने सह-यात्रियों को धार्मिक नारे लगाने के लिए उकसाया। फ्लाइट के तीन घंटे से अधिक विलंब होने से पहले ही यात्री बेचैन थे, और इस घटना ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इंडिगो ने अपने बयान में कहा, 1 सितंबर 2025 को फ्लाइट 6E 6571 में एक यात्री ने शराब के नशे में क्रू के साथ दुर्व्यवहार किया और अन्य यात्रियों को परेशान किया।

वकील को सुरक्षा कर्मियों के हवाले किया गया

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट के उतरने के बाद वकील को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। इंडिगो ने उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की और अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति पर जोर देते हुए कहा कि वह सभी यात्रियों और क्रू के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, और दोनों पक्षों वकील और क्रू की शिकायतों की पड़ताल की जा रही है।

वकील का दावा: मैंने कोई शराब नहीं पी

वकील ने इंडिगो के आरोपों को खारिज करते हुए जवाबी शिकायत दर्ज की। उसने दावा किया कि उसने फ्लाइट में शराब नहीं पी, बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बीयर खरीदी थी, जिसकी रसीद उसके पास है। उसने कहा कि ‘हर हर महादेव’ का नारा उसने अभिवादन के तौर पर लगाया था, न कि धार्मिक उकसावे के लिए। उसने क्रू पर उत्पीड़न और बुनियादी सेवाओं से वंचित करने का आरोप लगाया।

Published on:

03 Sept 2025 07:07 pm

Hindi News / National News / फ्लाइट में नशे में धुत वकील ने लगाए 'हर हर महादेव' के नारे, मची अफरा-तफरी

