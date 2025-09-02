बेटी के बॉयफ्रेंड को घरवालों ने किया मना तो प्रेमी हुआ आगबबूला, गर्लफ्रेंड के माता-पिता की नींद में की बेरहमी से हत्या

पाकुड़ जिले का रहने वाला लोकेश मुर्मू रविवार देर रात तेज बारिश के बीच धारदार हथियार लेकर अपनी प्रेमिका हीरामुनी हेम्ब्रम के घर में घुस गया। उसने सो रहे हीरामुनी के पिता साहेब हेम्ब्रम (63) और मां मंगली किस्कू (60) की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी ने हीरामुनी (25) और उसकी छोटी बहन बेनी हेम्ब्रम (17) पर भी हमला कर दिया। दोनों बहनों की चीख-पुकार सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई।