बेटी के बॉयफ्रेंड को घरवालों ने किया मना तो प्रेमी हुआ आगबबूला, गर्लफ्रेंड के माता-पिता की नींद में की बेरहमी से हत्या

Dumka Double Murder: झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदराफलान गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रेमिका के माता-पिता द्वारा शादी से इनकार करने से नाराज एक सनकी प्रेमी लोकेश मुर्मू ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसके माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने प्रेमिका और उसकी छोटी बहन पर भी धारदार हथियार से हमला किया। इससे हादसे में दोनों बहने गंभीर रूप से जख्मी हो गई।
पाकुड़ जिले का रहने वाला लोकेश मुर्मू रविवार देर रात तेज बारिश के बीच धारदार हथियार लेकर अपनी प्रेमिका हीरामुनी हेम्ब्रम के घर में घुस गया। उसने सो रहे हीरामुनी के पिता साहेब हेम्ब्रम (63) और मां मंगली किस्कू (60) की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी ने हीरामुनी (25) और उसकी छोटी बहन बेनी हेम्ब्रम (17) पर भी हमला कर दिया। दोनों बहनों की चीख-पुकार सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई।
हादसे की सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तुरंत घायल बहनों को दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीरामुनी की हालत स्थिर है, जबकि बेनी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक दंपति के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जांच में पता चला कि लोकेश मुर्मू और हीरामुनी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन हीरामुनी के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। माता-पिता के दबाव में हीरामुनी ने लोकेश से बातचीत बंद कर दी थी। इससे नाराज लोकेश ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दुमका के पुलिस अधीक्षक पितांबर सिंह खेरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लोकेश की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।
इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी बल तैनात किया है। इसके साथ ही विशेष जांच दल गठित कर लोकेश की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।