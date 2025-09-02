Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेटी के बॉयफ्रेंड को घरवालों ने किया मना तो प्रेमी हुआ आगबबूला, गर्लफ्रेंड के माता-पिता की नींद में की बेरहमी से हत्या

Dumka Crime News: दुमका में प्रेमिका के माता-पिता द्वारा शादी से इनकार करने से नाराज एक सनकी प्रेमी ने लड़की के घर में घुसकर उसके माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया।

दुमका

Shaitan Prajapat

Sep 02, 2025

Dumka Double Murder
दुमका में डबल मर्डर (File Photo)

Dumka Double Murder: झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदराफलान गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रेमिका के माता-पिता द्वारा शादी से इनकार करने से नाराज एक सनकी प्रेमी लोकेश मुर्मू ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसके माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने प्रेमिका और उसकी छोटी बहन पर भी धारदार हथियार से हमला किया। इससे हादसे में दोनों बहने गंभीर रूप से जख्मी हो गई।

रात में घर में घुसकर हमला

पाकुड़ जिले का रहने वाला लोकेश मुर्मू रविवार देर रात तेज बारिश के बीच धारदार हथियार लेकर अपनी प्रेमिका हीरामुनी हेम्ब्रम के घर में घुस गया। उसने सो रहे हीरामुनी के पिता साहेब हेम्ब्रम (63) और मां मंगली किस्कू (60) की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी ने हीरामुनी (25) और उसकी छोटी बहन बेनी हेम्ब्रम (17) पर भी हमला कर दिया। दोनों बहनों की चीख-पुकार सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। दोनों ने भागकर अपनी जान बचाई।

ये भी पढ़ें

नए प्रेमी के साथ कैब में जा रही थी महिला, 15 साल बड़े पूर्व प्रेमी ने सरेआम जिंदा जलाया
राष्ट्रीय
Bengaluru crime

घायल बहनों का अस्पताल में इलाज

हादसे की सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तुरंत घायल बहनों को दुमका के फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। हीरामुनी की हालत स्थिर है, जबकि बेनी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक दंपति के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण

जांच में पता चला कि लोकेश मुर्मू और हीरामुनी के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन हीरामुनी के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। माता-पिता के दबाव में हीरामुनी ने लोकेश से बातचीत बंद कर दी थी। इससे नाराज लोकेश ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दुमका के पुलिस अधीक्षक पितांबर सिंह खेरवार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लोकेश की संलिप्तता सामने आई है, लेकिन सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में भारी बल तैनात किया है। इसके साथ ही विशेष जांच दल गठित कर लोकेश की तलाश तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

के कविता का विवादों से पुराना नाता! 5 महीने काट चुकी जेल की सजा, अब पिता ने किया पार्टी से बाहर
राष्ट्रीय
K Kavitha Suspended From BRS

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Sept 2025 05:53 pm

Hindi News / National News / बेटी के बॉयफ्रेंड को घरवालों ने किया मना तो प्रेमी हुआ आगबबूला, गर्लफ्रेंड के माता-पिता की नींद में की बेरहमी से हत्या

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट