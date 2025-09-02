के कविता का विवादों से पुराना नाता! 5 महीने काट चुकी जेल की सजा, अब पिता ने किया पार्टी से बाहर

K Kavitha Suspended From BRS: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के. कविता का विवादों से पुराना नाता रहा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में कथित संलिप्तता के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इस मामले में कविता को पांच महीने से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन यह मामला अभी भी सुर्खियों में है। ईडी का आरोप है कि कविता 'साउथ लॉबी' का हिस्सा थीं, जिसने दिल्ली की आबकारी नीति को कुछ कंपनियों के पक्ष में तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के साथ साठगांठ की। उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये की रिश्वत और हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के भी आरोप हैं।