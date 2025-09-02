Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी को बेवकूफ नहीं हैं, वे बड़ी…’, केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने कहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चुनी हुई सरकार को चोर बताना है

Kiren Rijiju News in Hindi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में कहा कि वह बच्चे नहीं हैं। वह देशविरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं।

भारत

Swatantra Mishra

Sep 02, 2025

Kiren Rijiu on Rahul Gandhi
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Photo: Ians)

Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देशविरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी छोटे बच्चे नहीं: रि​जिजू

किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ज्यूडिशरी, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। वह जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चुनी हुई सरकार को चोर बताना है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नासमझ हैं। राहुल गांधी छोटे बच्चे नहीं हैं। वे सोची-समझी साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी का हुआ हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे से स्वागत, वहीं बीजेपी सांसद ने कहा- गुजरात में घुसने नहीं देंगे
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi Bihar Voter adhikar yatra

राहुल गांधी को कांग्रेस के लोगों ने ही पप्पू कहा, मैं उन्हे…

संसद के मानसून सत्र में गतिरोध और बिहार एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे से जुड़े सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह न सोचें कि राहुल गांधी बेवकूफ हैं और बेवकूफी का काम करते हैं, यह बिल्कुल नहीं है। बल्कि वे सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं। लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, कांग्रेस के लोगों ने ही राहुल गांधी को पप्पू कहा, भाजपा के लोगों ने नहीं कहा है। मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी बेवकूफ हैं।"

देशविरोधी ताकतों के ग्रुप को राहुल गांधी ने इंफ्लूएंस किया है

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में किरेन रिजिजू ने कहा, "भारत में ही रह रहे देशविरोधी ताकतों के ग्रुप ने राहुल गांधी को इंफ्लूएंस किया है। वामपंथी विचारधारा के लोगों ने राहुल गांधी को इंफ्लूएंस किया है।"

'पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई देश को हिला नहीं सकता'

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "चिंता न करें, पीएम मोदी के नेतृत्व में कोई देश को हिला नहीं सकता है। देश की जनता प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी है। कुछ नहीं हो सकता है। सरकार ताकतवर है और सक्षम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक के बाद एक बड़ा काम कर रहा है।"

विपक्ष के लोग पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं: रिजिजू

विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर रिजिजू ने कहा, "विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए सोचना होगा, क्योंकि जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जनता ने देख लिया है कि उल्टा-सीधा बोलने वाला व्यक्ति देश का नेतृत्व नहीं कर सकता है।"

राहुल की डेड इकॉनमी पर मंत्री ने दिया जवाब

भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकॉनमी' कहने पर राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ही नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो यूट्यूब पर चैनल बनाकर भारत के ऊपर बोलते रहे हैं।"

ग्लोबल स्लो डाउन की हालत में भारत ने 7.8 जीडीपी ग्रोथ की

रिजिजू ने आगे कहा कि सभी देश अपने-अपने हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ लगाए। लेकिन, ऐसे ग्लोबल स्लो डाउन की स्थिति में भारत ने 7.8 जीडीपी ग्रोथ सिक्योर की। यह दर्शाता है कि पीएम मोदी भारत को अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और आगे ले जा रहे हैं।

(स्रोत-आईएएनएस)

ये भी पढ़ें

‘हिमाचल की जनता बाढ़ और बादल फटने की घटना से त्रस्त, CM सुक्खू Voter Adhikar Yatra में व्यस्त’, BJP ने संवेदनशीलता पर उठाए सवाल
राष्ट्रीय
Himachal CM in Voter Adhikar Yatra

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Sept 2025 12:49 pm

Published on:

02 Sept 2025 12:48 pm

Hindi News / National News / ‘राहुल गांधी को बेवकूफ नहीं हैं, वे बड़ी…’, केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने कहा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चुनी हुई सरकार को चोर बताना है

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट