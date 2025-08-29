‘हिमाचल की जनता बाढ़ और बादल फटने की घटना से त्रस्त, CM सुक्खू Voter Adhikar Yatra में व्यस्त’, BJP ने संवेदनशीलता पर उठाए सवाल

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा में नजर आ रहे थे। अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा, "जब हिमाचल प्रदेश भीषण बाढ़ और क्लाउडबर्स्ट की त्रासदी झेल रहा है, जहां लोगों की जिंदगियां और रोजगार दोनों तबाह हो गए हैं, तब कांग्रेस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। वे लोगों के दुख-दर्द बांटने के बजाय राहुल गांधी के साथ बिहार में राजनीतिक नौटंकी में शामिल होना ज्यादा जरूरी समझते हैं।"