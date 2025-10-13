दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामला: BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक आरोपी के TMC से जुड़े होने का किया दावा

शुभेंदु अधिकारी ने TMC पर लगाया आरोप (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले में TMC पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक के पिता TMC के कार्यकर्ता है। दरअसल, पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीजेपी नेता को दुर्गापुर में जनसभा की पुलिस ने अनुमति नहीं दी, इसके बाद वे धरने पर बैठ गए।
इस दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा- सामूहिक बलात्कार मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक के पिता TMC कार्यकर्ता हैं। इसलिए इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का संबंध है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है।
BJP नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे पीड़िता के बारे में उनसे बात न करें। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों से उनकी बात हुई है। पीड़िता की हालत फिलहाल स्थिर है और वे उसे जल्द एम्स भुवनेश्वर ले जाना चाहते हैं।
बाद में, दुर्गापुर शहर के केंद्र के पास पुलिस ने बीजेपी कोमंच बनाने और विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया। इसके बाद विपक्ष के नेता अधिकारी धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की बजाय बीजेपी के प्रदर्शन को रोक रही है।
मामले में पुलिस द्वारा एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल, पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, इनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रविवार को तीन आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
