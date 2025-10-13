दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामला: BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक आरोपी के TMC से जुड़े होने का किया दावा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले में TMC पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक के पिता TMC के कार्यकर्ता है। दरअसल, पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीजेपी नेता को दुर्गापुर में जनसभा की पुलिस ने अनुमति नहीं दी, इसके बाद वे धरने पर बैठ गए।