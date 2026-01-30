देश का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश, 7 फीसदी की दर से बढ़ेगी इकोनॉमी, फ्रीबीज ने बढ़ाया कर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण पर कहा कि भारत की सुधार यात्रा की पूरी तस्वीर दिखाता है। कठिन वैश्विक हालात के बावजूद देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सर्वेक्षण से मिले निष्कर्ष नीतियां बनाने में मदद करेंगे और भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर भरोसा और मजबूत करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, विकास की रफ्तार बनी हुई है और नवाचार, उद्यमिता तथा बुनियादी ढांचे की भूमिका देश के निर्माण में लगातार बढ़ रही है। सर्वेक्षण में समावेशी विकास पर खास जोर देते हुए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का रोडमैप दिया गया है।