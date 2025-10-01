Dussehra 2025: कोटा से लेकर मैसूर तक…देश के इन शहरों का प्रसिद्ध है दशहरा, दुनियाभर से आते है सैलानी

Dussehra 2025: देशभर में 2 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। विजयादशमी देश में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बता दें कि दशहरे को रावण के साथ-साथ मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले का भी दहन किया जाता है। इस दिन कुछ जगहों पर भव्य मेला लगता है, जिसे देखने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं। इन जगहों पर दशहरे का त्योहार बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है।