देशभर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, कहीं जलकर तो कहीं बारिश में गलकर गिरे रावण

Dussehra 2025: देशभर में विजयदशमी (दशहरा) का पर्व इस वर्ष भी पूरे उत्साह, श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। जगह-जगह आयोजित हुए रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला दहन कार्यक्रमों में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। हल्की बारिश और मौसम की चुनौतियों के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और रावण दहन कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटी। देश की राजधानी दिल्ली, शिमला, पटना, मैसुरु से लेकर कोटा तक दशहरा धूमधाम से मनाया गया।