विजयादशमी पर JNU में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर बवाल, ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का लगाया आरोप

बाद में ABVP कार्यकर्ता दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए निकले तो वामपंथी छात्र संगठनों के साथ झड़प हो गई। ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ JNUSU ने बयान जारी कर कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें जेएनयू के दो पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी।