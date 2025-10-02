Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

विजयादशमी पर JNU में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर बवाल, ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का लगाया आरोप

ABVP कार्यकर्ता दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए निकले तो वामपंथी छात्र संगठनों के साथ झड़प हो गई। ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Oct 02, 2025

JNU में छात्र गुटों में हुई झड़प (Photo-IANS)

दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। विजयादशमी के मौके पर निकाली गई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो छात्र गुटों में झड़प हो गई। घटना करीब शाम 7 बजे सबारमती टी प्वाइंट के पास हुई। ABVP छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ वामपंथी छात्र संगठनों ने मारपीट की है। 

कैंपस में तनाव का माहौल

छात्र गुटों में झड़प के बाद कैंपस में तनाव का माहौल हो गया। फिलहाल प्रशासन स्थिति को काबू करने में जुट गया है। बता दें कि इससे पहले कैंपस में नवरात्रि के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुए थे। लेकिन गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मच गया। 

क्या है पूरा मामला

बता दें कि विजयादशमी के दिन ABVP ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में ABVP ने बारमती ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन किया। रावण के 10 सिर वाले पुतले में शरजील इमाम और उमर खालिद की तस्वीर लगी हुई थी।

छात्र गुटों में हुई झड़प

बाद में ABVP कार्यकर्ता दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए निकले तो वामपंथी छात्र संगठनों के साथ झड़प हो गई। ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ JNUSU ने बयान जारी कर कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें जेएनयू के दो पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी।

तस्वीर लगाने पर उठाए सवाल

वहीं JNUSU ने रावण के पुतले में उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीर लगाने पर सवाल उठाए। JNUSU ने कहा दोनों की तस्वीर रावण के पुतले में क्यों लगाई गई थी? जबकि पिछले पांच साल से दोनों जेल में बंद है और अभी उन पर मुकदमा चल रहा है। 

ABVP पर लगाया नफरत की राजनीति करने का आरोप

जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी पर नफरत की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। छात्र संघ ने कहा एबीवीपी जेएनयू में नफरत फैलाने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।

ये भी पढ़ें

RSS और पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा- आरएसएस के एक भी आदमी ने मुल्क के लिए जान नहीं गंवाई
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 09:56 pm

Hindi News / National News / विजयादशमी पर JNU में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर बवाल, ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का लगाया आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देशभर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, कहीं जलकर तो कहीं बारिश में गलकर गिरे रावण

Dussehra 2025
राष्ट्रीय

भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर से डायरेक्ट फ्लाइट, इस दिन से होगी शुरू

indigo flight
राष्ट्रीय

IMD ने जारी किया नया हाई अलर्ट, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, मानसून पर भी बड़ा अपडेट!

Rain Alert Monsoon Update
मुंबई

दशहरा पर असुर जनजाति का शोक, जा​निए महिषासुर को क्यों मानते हैं देवता?

Asur tribe
राष्ट्रीय

दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, बड़ी वजह आई सामने

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.