विजयादशमी पर JNU में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर बवाल, ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का लगाया आरोप

JNU में छात्र गुटों में हुई झड़प (Photo-IANS)
दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। विजयादशमी के मौके पर निकाली गई दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो छात्र गुटों में झड़प हो गई। घटना करीब शाम 7 बजे सबारमती टी प्वाइंट के पास हुई। ABVP छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ वामपंथी छात्र संगठनों ने मारपीट की है।
छात्र गुटों में झड़प के बाद कैंपस में तनाव का माहौल हो गया। फिलहाल प्रशासन स्थिति को काबू करने में जुट गया है। बता दें कि इससे पहले कैंपस में नवरात्रि के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुए थे। लेकिन गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मच गया।
बता दें कि विजयादशमी के दिन ABVP ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में ABVP ने बारमती ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन किया। रावण के 10 सिर वाले पुतले में शरजील इमाम और उमर खालिद की तस्वीर लगी हुई थी।
बाद में ABVP कार्यकर्ता दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए निकले तो वामपंथी छात्र संगठनों के साथ झड़प हो गई। ABVP ने वामपंथी छात्र संगठनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ JNUSU ने बयान जारी कर कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमें जेएनयू के दो पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी।
वहीं JNUSU ने रावण के पुतले में उमर खालिद और शरजील इमाम की तस्वीर लगाने पर सवाल उठाए। JNUSU ने कहा दोनों की तस्वीर रावण के पुतले में क्यों लगाई गई थी? जबकि पिछले पांच साल से दोनों जेल में बंद है और अभी उन पर मुकदमा चल रहा है।
जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी पर नफरत की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। छात्र संघ ने कहा एबीवीपी जेएनयू में नफरत फैलाने और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है।
