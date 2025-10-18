चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानें हर बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती थीं। शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 12:50 बजे उड़ान भरने वाली उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 5:45 बजे लैंडिंग होगी। वहीं, वापसी की उड़ान दिल्ली से रात 7:55 बजे उड़ानेगी और अगले दिन सुबह 4:10 बजे शंघाई शंघाई से होगी। यह राउंड-ट्रिप रूट लगभग 4 घंटे 55 मिनट का होगा। एयरलाइन ने बो 787 ड्रीमलाइनर स्मार्टफोन के उपयोग की योजना बनाई है, जिसमें वाई-फाई जैसे आधुनिक उपकरण, इन-फ्लाइट मनोरंजन और स्वादिष्ट भोजन शामिल हैं। पोर्टफोलियो के प्रमुख स्तरों पर स्टैक बनाए गए हैं, जो व्यावसायिक और पर्यटन यात्रियों को आकर्षित करते हैं।