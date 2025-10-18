शंघाई से दिल्ली के बीच ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट का ऐलान, इस दिन से होगी शुरू

ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट (Photo-ANI)
China Eastern Airlines: चीन की प्रमुख एयरलाइंस चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम पांच साल लंबे अंतराल के बाद आ रहा है, जो कि कोविड-19 महामारी और महामारी के कारण थप हो गया। 9 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली ये उड़ानें भारत-चीन स्टॉक एक्सचेंज को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही हैं। एयरलाइन ने टिकट बुक भी शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों में उत्साह है।
चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानें हर बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती थीं। शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 12:50 बजे उड़ान भरने वाली उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 5:45 बजे लैंडिंग होगी। वहीं, वापसी की उड़ान दिल्ली से रात 7:55 बजे उड़ानेगी और अगले दिन सुबह 4:10 बजे शंघाई शंघाई से होगी। यह राउंड-ट्रिप रूट लगभग 4 घंटे 55 मिनट का होगा। एयरलाइन ने बो 787 ड्रीमलाइनर स्मार्टफोन के उपयोग की योजना बनाई है, जिसमें वाई-फाई जैसे आधुनिक उपकरण, इन-फ्लाइट मनोरंजन और स्वादिष्ट भोजन शामिल हैं। पोर्टफोलियो के प्रमुख स्तरों पर स्टैक बनाए गए हैं, जो व्यावसायिक और पर्यटन यात्रियों को आकर्षित करते हैं।
यह उड़ान सेवा 2019 बंद थी, जब भारत-चीन सीमा पर तनाव चरम पर था। कोविड-19 ने इसे और भारी कर दिया। लेकिन इस साल अगस्त में कजाकिस्तान के आस्टाना में शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन (एससीओ) समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समूह की बैठक में नई पहल की गई। दोनों नेताओं ने कुछ प्रमुख शहरों के बीच उड़ानें के तहत कंसिस्टेंट रेस्टॉरेंट पर हवाई संपर्क बहाल करने के लिए संपर्क फिर से शुरू कर दिया है।
विशेषज्ञ का विश्वास है कि यह आर्थिक सहायता को पुनर्जीवित करने का कदम है। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी उद्योग कंपनियां हैं, जिनके बीच 2023 में 136 अरब डॉलर से ज्यादा की पहुंच हो गई है। फ्लाइट रिज्यूम से पर्यटन, शिक्षा और आश्रम में जुड़ाव-निर्धारण।
इस महीने की शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस ने भी कोलकाता से ग्वांगझू के लिए डेली उड़ानें शुरू करने की घोषणा की थी, जो 26 अक्टूबर से प्रभावी हैं। दिल्ली-ग्वांगझू रूट पर भी इंडिगो की उड़ान जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ये विकास भारत-चीन हवाई नेटवर्क को मजबूत करेगा। शंघाई, चीन का आर्थिक केंद्र, दिल्ली के साथ व्यावसायिक खरीद का हब है। यहां से भारतीय आईटी उद्योग, दवा निर्यातक और पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं। हालांकि, सीमा पर बातचीत जारी है, लेकिन यह उड़ान सामान्यीकरण की दिशा में सकारात्मक कदम है।
