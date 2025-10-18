Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शंघाई से दिल्ली के बीच ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट का ऐलान, इस दिन से होगी शुरू

भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और नई दिल्ली के बीच राउंड-ट्रिप उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 18, 2025

China Eastern Airlines

ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट (Photo-ANI)

China Eastern Airlines: चीन की प्रमुख एयरलाइंस चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम पांच साल लंबे अंतराल के बाद आ रहा है, जो कि कोविड-19 महामारी और महामारी के कारण थप हो गया। 9 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली ये उड़ानें भारत-चीन स्टॉक एक्सचेंज को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही हैं। एयरलाइन ने टिकट बुक भी शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों में उत्साह है।

फ्लाइट की टाइमिंग और सुविधाएं

चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ानें हर बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती थीं। शंघाई के पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर 12:50 बजे उड़ान भरने वाली उड़ान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 5:45 बजे लैंडिंग होगी। वहीं, वापसी की उड़ान दिल्ली से रात 7:55 बजे उड़ानेगी और अगले दिन सुबह 4:10 बजे शंघाई शंघाई से होगी। यह राउंड-ट्रिप रूट लगभग 4 घंटे 55 मिनट का होगा। एयरलाइन ने बो 787 ड्रीमलाइनर स्मार्टफोन के उपयोग की योजना बनाई है, जिसमें वाई-फाई जैसे आधुनिक उपकरण, इन-फ्लाइट मनोरंजन और स्वादिष्ट भोजन शामिल हैं। पोर्टफोलियो के प्रमुख स्तरों पर स्टैक बनाए गए हैं, जो व्यावसायिक और पर्यटन यात्रियों को आकर्षित करते हैं।

पांच साल पहले हो गई थी बंद

यह उड़ान सेवा 2019 बंद थी, जब भारत-चीन सीमा पर तनाव चरम पर था। कोविड-19 ने इसे और भारी कर दिया। लेकिन इस साल अगस्त में कजाकिस्तान के आस्टाना में शंघाई कोऑपरेशन एसोसिएशन (एससीओ) समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समूह की बैठक में नई पहल की गई। दोनों नेताओं ने कुछ प्रमुख शहरों के बीच उड़ानें के तहत कंसिस्टेंट रेस्टॉरेंट पर हवाई संपर्क बहाल करने के लिए संपर्क फिर से शुरू कर दिया है।

आर्थिक सहायता में मिलेगी मदद

विशेषज्ञ का विश्वास है कि यह आर्थिक सहायता को पुनर्जीवित करने का कदम है। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी उद्योग कंपनियां हैं, जिनके बीच 2023 में 136 अरब डॉलर से ज्यादा की पहुंच हो गई है। फ्लाइट रिज्यूम से पर्यटन, शिक्षा और आश्रम में जुड़ाव-निर्धारण।

इंडियो एयरलाइंस ने भी किया ऐलान

इस महीने की शुरुआत में इंडिगो एयरलाइंस ने भी कोलकाता से ग्वांगझू के लिए डेली उड़ानें शुरू करने की घोषणा की थी, जो 26 अक्टूबर से प्रभावी हैं। दिल्ली-ग्वांगझू रूट पर भी इंडिगो की उड़ान जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ये विकास भारत-चीन हवाई नेटवर्क को मजबूत करेगा। शंघाई, चीन का आर्थिक केंद्र, दिल्ली के साथ व्यावसायिक खरीद का हब है। यहां से भारतीय आईटी उद्योग, दवा निर्यातक और पर्यटक आकर्षण केंद्र हैं। हालांकि, सीमा पर बातचीत जारी है, लेकिन यह उड़ान सामान्यीकरण की दिशा में सकारात्मक कदम है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: कौन हैं सीमा सिंह? जिसकी वजह से अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए, जानें वजह
राष्ट्रीय
seema singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 08:54 pm

Hindi News / National News / शंघाई से दिल्ली के बीच ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट का ऐलान, इस दिन से होगी शुरू

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सीटों को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम! JMM ने अकेले चुनाव लड़ने का किया फैसला; बताया कितने सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी

राष्ट्रीय

Diwali 2025: भारत में इन जगहों पर नहीं मनाई जाती दिवाली, क्या है इसके पीछे की वजह

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: कौन हैं सीमा सिंह? जिसकी वजह से अब 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनडीए, जानें वजह

seema singh
राष्ट्रीय

Viral Video:38 साल घंटी बजाने वाले चपरासी के आखिरी दिन स्कूल रो पड़ा !

School Peon Retirement Video
राष्ट्रीय

Accident: महाराष्ट्र में श्रद्धालुओं से भरा वाहन पलटा, 7 लोगों की मौत और कई घायल

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.