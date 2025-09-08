आर्थिक प्रथाएं सबको लाभ दें, अन्यथा वैश्विक व्यवस्था प्रभावित: BRICS समिट में जयशंकर की चेतावनी

पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कामकाज में कई कमियां उजागर हुई हैं, जयशंकर ने कहा। प्रमुख मुद्दों पर गतिरोधों ने साझा आधार खोजने की प्रक्रिया को कमजोर किया है। इन अनुभवों ने बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र तथा सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता को और सशक्त बना दिया है। ब्रिक्स ने इस सुधार की प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, और जयशंकर ने उम्मीद जताई कि यह सामूहिक रूप से बहुप्रतीक्षित परिवर्तन के लिए एक सशक्त आवाज बनेगा। ब्रिक्स समूह, जिसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, ने वैश्विक शासन में अधिक समावेशी भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करेगा, ताकि विकसित देशों का वर्चस्व कम हो।