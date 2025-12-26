लंदन में बैठे मौलाना शम्सुल हुदा पर ED का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला

ED Case on Shamsul Huda: कानून की लंबी पहुंच का जीता-जागता उदाहरण देखना हो तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ताजा कार्रवाई को देखिए। ED ने ब्रिटेन (लंदन) में रह रहे मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (UP ATS) की FIR के आधार पर की गई है। मौलाना पर धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने, अवैध फंडिंग और विदेशी कनेक्शन के गंभीर आरोप हैं।