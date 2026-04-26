बंगाल चुनाव के बीच फिर से ED की एंट्री, कई ठिकानों पर की गई छापेमारी

ED: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का माहौल पहले से ही गरम है, और इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल और बढ़ा दी है। रविवार को ED ने कोलकाता के कई इलाकों में छापेमारी की। ये कार्रवाई किसी आम मामले में नहीं, बल्कि एक फरार आरोपी ‘सोना पप्पू’ से जुड़े जमीन कब्जाने और वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों को लेकर की गई। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी की टीम आनंदपुर और अलीपुर इलाके में दो कारोबारियों के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि इन लोगों के तार सोना पप्पू से जुड़े हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान कुछ अहम जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ये छापे मारे गए। एजेंसी अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या इन कारोबारियों ने किसी तरह अवैध पैसों के लेन-देन में भूमिका निभाई थी।