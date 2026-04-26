West Bengal Assembly Elections: उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, मीनाक्षी मुखर्जी की एंट्री से क्यों बढ़ी TMC और BJP की टेंशन

भाजपा, टीएमसी और सीपीआईएम के बीच सीधी टक्कर ने इस सीट को हॉट सीट बना दिया है। खास बात यह है कि वामपंथ की ओर से मीनाक्षी मुखर्जी की एंट्री ने मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। छात्र राजनीति से निकलकर मुख्यधारा में आईं मीनाक्षी को युवा चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है, जो कद्दावर उम्मीदवारों को चुनौती दे सकती हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार उत्तरपाड़ा में सियासी हवा बदलेगी या फिर पुराने समीकरण ही कायम रहेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा…