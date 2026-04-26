मुंबई पुलिस का बड़ा कदम, लॉकअप में आत्महत्या रोकने के लिए नया नियम, जानिए कौन से कपड़े पहनेंगे आरोपी

लॉकअप में मौत के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2020 और 2023 के बीच महाराष्ट्र में हिरासत में 54 से ज़्यादा आरोपियों की लॉकअप में मौत हो गई। इनमें कई मामलों में फासी लगाकर आत्महत्या की बात सामने आई है। मामला तब चर्चा में आया जब सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग केस में आरोपी अनुज थपन की मौत हो गई। बताया गया कि उसने लॉकअप में चादर का इस्तेमाल कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस पर सवाल उठे और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सख्ती बढ़ाने की मांग हुई।