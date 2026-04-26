7 फोन कॉल, 7 दिन और 7 सांसद: राघव चड्ढा ने कैसे ढहाया AAP का राज्यसभा किला? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

AAP Rajya Sabha MPs Defection, Raghav Chadha: अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में भारतीय राजनीति में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली। राज्यसभा में 10 सांसदों के बदौलत आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक पत्ते की तरह बिखरती नजर आई। कुछ ही दिनों के भीतर उसके 10 में से 7 सांसद एक साथ अलग हो गए। यह साधारण राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम था जिसमें रणनीति, समय, भरोसा और सत्ता का खेल सब एक साथ देखने को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पार्टी नेतृत्व को आखिरी समय तक पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था।