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7 फोन कॉल, 7 दिन और 7 सांसद: राघव चड्ढा ने कैसे ढहाया AAP का राज्यसभा किला? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Raghav Chadha, AAP Rajya Sabha MPs: 7 दिन, 7 कॉल और 7 सांसद… जानिए कैसे राघव चड्ढा के नेतृत्व में AAP का राज्यसभा किला ढह गया। अंदर की पूरी कहानी, कानूनी गणित और बीजेपी को मिला असली फायदा।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 26, 2026

AAP Rajya Sabha MPs Defection

AAP Rajya Sabha MPs Defection (Image: BJP Delhi/X)

AAP Rajya Sabha MPs Defection, Raghav Chadha: अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में भारतीय राजनीति में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली। राज्यसभा में 10 सांसदों के बदौलत आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक पत्ते की तरह बिखरती नजर आई। कुछ ही दिनों के भीतर उसके 10 में से 7 सांसद एक साथ अलग हो गए। यह साधारण राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम था जिसमें रणनीति, समय, भरोसा और सत्ता का खेल सब एक साथ देखने को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पार्टी नेतृत्व को आखिरी समय तक पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था।

कहा जा रहा है कि यह घटनाक्रम अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई स्तरों पर तैयारी पहले से चल रही थी, जिसकी भनक पार्टी नेतृत्व को बहुत देर से लगी।

22 अप्रैल: जब शुरू हुआ शक और फोन कॉल्स का सिलसिला

22 अप्रैल की सुबह दिल्ली में सब कुछ नार्मल था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हल्की-हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। खबरें आने लगीं कि पार्टी के कुछ सांसद संपर्क में नहीं हैं या स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी के बाद शुरू हुआ फोन कॉल्स का दौर… बताया जाता है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से एक-एक करके सांसदों को फोन किए गए।

कुछ ने भरोसा दिलाया कि वे साथ हैं, कुछ ने बात टाल दी और कुछ फोन ऐसे थे जो उठे ही नहीं। यही वह समय था जब शक गहराने लगा। जिन नंबरों से तुरंत जवाब आना चाहिए था, वहां सन्नाटा था। शाम तक यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ असंतोष का नहीं है। कुछ बड़ा तय हो चुका है। जो दिख रहा था, वह अचानक की बगावत नहीं बल्कि पहले से तैयार फैसला था।

23 अप्रैल: जब साफ दिखने लगी अंदर की हलचल

अगले दिन तक स्थिति और स्पष्ट हो गई। पार्टी के अंदर यह समझ आने लगा कि कई सांसद अब लौटने वाले नहीं हैं। जो बातचीत पहले आश्वासन जैसी लग रही थी, अब वह सिर्फ समय खरीदने जैसा महसूस होने लगी। यही वह दौर था जब पार्टी के अंदर बेचैनी अपने चरम पर पहुंच गई।

लगातार संपर्क करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन स्थिति हाथ से फिसलती नजर आने लगी। सबसे बड़ा झटका यह था कि कुछ ऐसे नाम भी इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा थे, जिन पर आखिरी समय तक भरोसा किया जा रहा था।

24 अप्रैल: जब एक झटके में बदल गई पूरी तस्वीर

24 अप्रैल को घटनाक्रम ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दस्तावेज सामने आए और यह साफ हो गया कि सात सांसद एक साथ अलग हो गए हैं।

यह सब इतनी तेजी से हुआ कि इसे रोकने की कोई गुंजाइश नहीं बची। जो प्रक्रिया धीरे-धीरे होने वाली थी, उसे एक ही दिन में पूरा कर दिया गया। यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी खासियत रही… स्पीड और सरप्राइज।

बदली हुई रणनीति: क्यों अचानक बदलना पड़ा प्लान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम की मूल योजना कुछ और थी। इसे अगले हफ्ते अधिक औपचारिक तरीके से किया जाना था, जिसमें शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात और सामूहिक घोषणा शामिल थी। लेकिन जैसे ही यह संकेत मिला कि AAP को इस बारे में जानकारी हो रही है, पूरी रणनीति बदल दी गई। समय से पहले कदम उठाया गया, ताकि किसी भी तरह की वापसी या टूट-फूट को रोका जा सके।

यानी जो कदम धीरे-धीरे और प्रतीकात्मक तरीके से उठाया जाना था, उसे अचानक और तेजी से लागू किया गया। यही बदलाव इस पूरे ऑपरेशन की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है।

राघव चड्ढा कैसे बने इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य चेहरा

इस पूरी कहानी का सबसे अहम चेहरा राघव चड्ढा बनकर सामने आए। वे लंबे समय तक पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद और रणनीतिक सहयोगी माने जाते थे। लेकिन समय के साथ उनके और पार्टी के बीच दूरी बढ़ने लगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि विदेश प्रवास, खासकर लंदन में उनके लंबे समय तक रहने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता और रुख में बदलाव देखा गया।

हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे इस पूरी कहानी की एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने ही बाकी सांसदों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक समझ यह रही कि अगर यह कदम कानूनी रूप से सुरक्षित बनाना है तो दो-तिहाई सांसदों का साथ जरूरी है। इसी वजह से यह पूरा कदम बहुत सोच-समझकर उठाया गया।

दो-तिहाई का खेल: क्यों जरूरी था यह आंकड़ा

इस पूरे घटनाक्रम में सात सांसदों का एक साथ अलग होना सबसे महत्वपूर्ण था। भारत के दलबदल विरोधी कानून के तहत अगर किसी पार्टी के दो-तिहाई सांसद एक साथ अलग होते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होती और इसे वैध माना जाता है। AAP के पास राज्यसभा में 10 सांसद थे और 7 का अलग होना इस शर्त को पूरा करता है। यही वजह है कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी मजबूत माना जा रहा है।

संदीप पाठक, चौंकाने वाला था यह नाम? समझिए पूरी कहानी

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम संदीप पाठक का रहा है। वे लंबे समय तक संगठन के मजबूत स्तंभ माने जाते थे और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे थे। बताया जाता है कि आखिरी समय तक पार्टी नेतृत्व को उन पर भरोसा था और उन्हें इस पूरी स्थिति में सुरक्षित माना जा रहा था। लेकिन जब वे अचानक इस पूरे घटनाक्रम के साथ सामने आए, तो यह सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। यह सिर्फ एक सांसद का जाना नहीं था, बल्कि यह उस भरोसे के टूटने का संकेत था, जिस पर पूरी राजनीतिक रणनीति टिकी हुई थी।

क्या कुछ सांसद पहले से ही दूर हो चुके थे?

इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या कुछ सांसद पहले से ही पार्टी से दूरी बना चुके थे। जिन नामों का जिक्र इस सूची में है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी सक्रियता संसद में सीमित रही है।

कुछ सांसद उद्योग, खेल या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और उनकी राजनीतिक भूमिका अपेक्षाकृत कम दिखाई दी है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे बन रही स्थिति का नतीजा था।

दबाव, संकेत और अंदरूनी असंतोष

इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक राजनीतिक फैसला मानना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, इसके पीछे कई परतें थीं। कुछ मामलों में यह भी चर्चा रही कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दबाव ने भी भूमिका निभाई। कुछ सांसदों के खिलाफ जांच या कार्रवाई की खबरें पहले ही सामने आ चुकी थीं, जिससे राजनीतिक माहौल और जटिल हो गया था।

बीजेपी को असली फायदा कहां हुआ?

अगर इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि संसद के गणित को बदलने वाला कदम था। इन सात सांसदों के आने से राज्यसभा में सत्ता पक्ष की स्थिति और मजबूत हो गई। इससे कानून पास कराने में पहले से कम बाधाएं रहेंगी और विपक्ष की ताकत कुछ हद तक कम हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ किसी राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि संसद की रणनीति से जुड़ा हुआ कदम था, जिसका असर आने वाले समय में दिख सकता है।

AAP के लिए आगे की राह और इसके मायनें

इस घटनाक्रम के बाद AAP की स्थिति राज्यसभा में काफी कमजोर हो गई है। जहां पहले उसके पास दो अंकों में सांसद थे, अब वह सिर्फ तीन तक सिमट गई है। इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय छवि, संगठन और भविष्य की रणनीति पर भी पड़ेगा। यह घटना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक झटका मानी जा रही है।

एक हफ्ते में बदली पूरी तस्वीर

यह कहानी सिर्फ सात सांसदों के जाने की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि राजनीति में समय, रणनीति और भरोसा कितना अहम होता है। जो कुछ सात दिनों में हुआ, वह दरअसल लंबे समय से तैयार हो रही प्रक्रिया का नतीजा था। आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा सबक है, जबकि बीजेपी के लिए यह संसद में अपनी स्थिति मजबूत करने का एक अहम कदम साबित हुआ है। आने वाले समय में इसका असर और साफ नजर आएगा।

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Published on:

26 Apr 2026 04:47 pm

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