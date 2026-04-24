24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राघव चड्ढा के साथ BJP में अभी तक कोई सांसद शामिल क्यों नहीं हुआ, जानिए कहां अटका है मामला?

Raghav Chadha BJP Joining: राघव चड्ढा ने 6 अन्य AAP सांसदों के साथ बीजेपी में जाने की घोषणा की है, लेकिन आधिकारिक ज्वाइनिंग अभी एक तकनीकी प्रक्रिया के कारण अटकी हुई है। जानिए पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 24, 2026

Raghav Chadha BJP Joining

Raghav Chadha BJP Joining (Image: BJP Delhi/X)

Raghav Chadha BJP Joining: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर अपनी पार्टी के सात सांसदों के गुट का बीजेपी में विलय करने का ऐलान किया है। राघव चड्ढा का दावा है कि उनके साथ पार्टी के दो-तिहाई सांसद हैं, जिसके चलते उन्होंने राज्यसभा सभापति को भी इस संबंध में पत्र सौंप दिया है। हालांकि, बीजेपी मुख्यालय में स्वागत और औपचारिक मुलाकात के बाद भी तकनीकी कारणों से फिलहाल आधिकारिक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इस विलय को लेकर राज्यसभा सभापति की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। जानिए इस पूरी प्रक्रिया में कहां पेंच फंसा है और गायब चल रहे बाकी चार सांसदों को लेकर क्या स्थिति है।

क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम?

शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसदों का एक समूह भारतीय जनता पार्टी (BJP) में विलय करने जा रहा है। चड्ढा का दावा है कि उनके साथ पार्टी के सात सांसद हैं जो कि राज्यसभा में 'आप' की कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई हिस्सा है। इस घोषणा के बाद वे संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की।

आधिकारिक ज्वाइनिंग में देरी की वजह?

बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक स्वागत के बावजूद, इन सांसदों की आधिकारिक ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया है। राज्यसभा सदस्य होने के नाते, ये सांसद सीधे किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते। दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के तहत, उन्हें पहले राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपना पक्ष रखना होता है। जब तक सभापति इस विलय को विधिवत स्वीकार नहीं कर लेते और रिकॉर्ड में बदलाव नहीं होता, तब तक ये सांसद तकनीकी रूप से बीजेपी का हिस्सा नहीं माने जाएंगे।

दो-तिहाई सांसदों के दावे का महत्व

राघव चड्ढा द्वारा दो-तिहाई सांसदों का दावा करना इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम शर्त है। संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, यदि किसी विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में विलय का निर्णय लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। 'आप' के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 7 का जाना (जो कि 66% से अधिक है) कानूनी रूप से इस विलय को वैध बनाने के लिए आवश्यक है। सभापति अब इन हस्ताक्षरों और दावों की सत्यता की जांच करेंगे।

चार सांसदों की गैरमौजूदगी पर संशय

इस घटनाक्रम के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा यह भी है कि दावा किए गए सात सांसदों में से केवल तीन ही सार्वजनिक रूप से सामने आए। स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी इस दौरान मौजूद नहीं थे। हालांकि, राघव चड्ढा ने स्पष्ट किया कि सभी के हस्ताक्षर वाला पत्र सभापति को सौंप दिया गया है लेकिन जब तक ये सभी सांसद व्यक्तिगत रूप से अपनी सहमति की पुष्टि नहीं करते, तब तक स्थिति पर संशय बना रह सकता है।

मौजूदा स्थिति और भविष्य की राह

फिलहाल, राघव चड्ढा और उनके साथियों ने सभापति को अपना आवेदन सौंप दिया है और गेंद अब सभापति के पाले में है। यदि सभापति इस आवेदन को मंजूरी देते हैं, तो राज्यसभा में बीजेपी की सदस्य संख्या बढ़ जाएगी और 'आप' का सदन में प्रभाव कम हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी पाई जाती है तो इन सांसदों की सदस्यता पर संकट भी आ सकता है।

ये भी पढ़ें

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा ने दे दी सबसे बड़ी राजनीतिक चोट, कहा था- ‘खामोश कराया, हारा नहीं हूं’
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Apr 2026 10:13 pm

Hindi News / National News / राघव चड्ढा के साथ BJP में अभी तक कोई सांसद शामिल क्यों नहीं हुआ, जानिए कहां अटका है मामला?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वोटिंग के दिन बाइक चलाने पर रोक नहीं लगा सकता चुनाव आयोग

Calcutta High Court West Bengal Election Bike Riding
राष्ट्रीय

IPL 2026: RCB ने गुजरात टाइटंस को हराया, ऐसा मैच जिसने बदल दी प्वाइंट्स टेबल

IPL 2026
क्रिकेट

AAP के 20 दिग्गजों का इस्तीफा! राघव सहित 13 बड़े चेहरे BJP में शामिल, केजरीवाल अकेले पड़े

Raghav Chadha Joins BJP 0
राष्ट्रीय

राघव चड्ढा और AAP छोड़ने वाले सांसदों पर अन्ना हजारे की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Anna Hazare
राष्ट्रीय

अगर सब ठीक था, तो Raghav Chadha ने क्यों छोड़ा AAP का साथ? सांसदों की बगावत पर BJP का तंज

Raghav Chadha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.