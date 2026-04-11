11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

2000 करोड़ के ठगी मामले में ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की नकदी और सोना बरामद

ED Raid: ईडी ने EIL और उससे जुड़ी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी छापेमारी करते हुए करोड़ों का कैश, सोना और लग्जरी सामान जब्त किए हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Apr 11, 2026

दिल्ली गुरुग्राम में ED की छापेमारी (ANI)

ED Raid Delhi Gurugram: दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए Earth Infrastructure Limited (EIL) और उससे जुड़े ग्रुप कंपनियों पर शिकंजा कसा है। 10 अप्रैल 2026 को दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ 10 ठिकानों पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी और लग्जरी संपत्तियां बरामद हुई हैं।

छापेमारी में क्या-क्या बरामद?

ईडी की इस कार्रवाई में अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जांच के दौरान करीब 6.3 करोड़ रुपये नकद, लगभग 7.5 करोड़ रुपये की ज्वेलरी, चांदी की सिल्लियां (सिल्वर बुलियन), महंगी लक्सरी घड़ियां और अन्य कीमती संपत्तियां बरामद की गईं हैं। ये सभी ठिकाने कंपनी के निदेशकों, प्रमोटरों और उनसे जुड़े लोगों से संबंधित थे।

कैसे सामने आया सच?

इस घोटाले की शुरुआत दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (Economic Offences Wing) द्वारा दर्ज की गई पांच FIR से हुई थी। इन FIR में Earth Infrastructure Limited और इसके डायरेक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें धोखाधड़ी (Fraud), आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy), विश्वासघात (Breach of Trust) शामिल है। इसके बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office) ने भी कंपनी के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत कार्रवाई शुरू की।

Earth ब्रांड के नाम पर लॉन्च किए गए बड़े प्रोजेक्ट

जांच में सामने आया है कि Earth ग्रुप ने दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, जैसे:

  • Earth Town
  • Earth Sapphire
  • Earth Copia
  • Earth Techone
  • Earth Iconic
  • Earth Titanium
  • Earth Elacasa
  • Earth Gracia
  • Earth Skygate

इन प्रोजेक्ट्स के जरिए निवेशकों को आकर्षक रिटर्न और समय पर फ्लैट/कमर्शियल यूनिट देने का भरोसा दिया गया था।

19,000 से ज्यादा निवेशक बने शिकार

कंपनी के झूठे वादों पर भरोसा कर करीब 19,425 निवेशकों ने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी निवेश कर दी। जांच के अनुसार कुल लगभग 2024.45 करोड़ रुपये जुटाए न तो प्रोजेक्ट पूरे किए गए न ही निवेशकों को फ्लैट या संपत्ति का कब्जा मिला। इस तरह हजारों परिवारों की मेहनत की कमाई फंस गई।

किन लोगों पर है आरोप?

  • अवधेश कुमार गोयल
  • रजनीश मित्तल
  • अतुल गुप्ता
  • विकास गुप्ता

ईडी का मानना है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर पूरे नेटवर्क को संचालित किया और हजारों निवेशकों को धोखा दिया।

किन कंपनियों का हुआ इस्तेमाल?

पैसे को छिपाने और घुमाने के लिए कई कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें Lavender Infratech Pvt Ltd, Dhurav Real Estate Developers Pvt Ltd, Murlidhar Infracon Pvt Ltd, Banke Bihari Farming Pvt Ltd, Julian Infracon Pvt Ltd है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ED

Updated on:

11 Apr 2026 12:46 pm

Published on:

11 Apr 2026 12:19 pm

Hindi News / National News / 2000 करोड़ के ठगी मामले में ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की नकदी और सोना बरामद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

फॉर्म में ‘Male-Female’ ही था ऑप्शन, ट्रांसवुमन पहुंची सुप्रीम कोर्ट, भर्ती सिस्टम में मांगा सुधार

supreme court transgender case teacher recruitment delhi application allowed
नई दिल्ली

वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा STF ने दबोचा

राष्ट्रीय

जस्टिस यशवंत वर्मा का आरोपों के बीच इस्तीफा, क्या फिर भी मिलेगी पेंशन? जानें नियम

राष्ट्रीय

DU के कॉलेज में छात्राओं को ‘विकसित भारत’ कार्यक्रम के लिए रोके जाने का आरोप, बाहर जाने की इजाजत नहीं

Viksit Bharat Indraprastha College Controversy
राष्ट्रीय

दिल्ली-पंजाब में ISI जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश, पाकिस्तान भेजी जा रही थी लाइव फुटेज, 11 गिरफ्तार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.