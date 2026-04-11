2000 करोड़ के ठगी मामले में ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की नकदी और सोना बरामद

इस घोटाले की शुरुआत दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (Economic Offences Wing) द्वारा दर्ज की गई पांच FIR से हुई थी। इन FIR में Earth Infrastructure Limited और इसके डायरेक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें धोखाधड़ी (Fraud), आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy), विश्वासघात (Breach of Trust) शामिल है। इसके बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office) ने भी कंपनी के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 447 के तहत कार्रवाई शुरू की।