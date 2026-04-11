फॉर्म में ‘Male-Female’ ही था ऑप्शन, ट्रांसवुमन पहुंची सुप्रीम कोर्ट, भर्ती सिस्टम में मांगा सुधार

यह मामला 31 साल की ट्रांसवुमन जेन कौशिक से जुड़ा है। वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए आवेदन करना चाहती थीं। लेकिन जब वह आवेदन करने लगीं तब समस्या सामने आई। DSSSB के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जेंडर के विकल्प में सिर्फ “पुरुष” और “महिला” ही दिए गए थे। इस वजह से वह आवेदन नहीं कर पा रही थीं। हालांकि पद के लिए उनके पास सभी शैक्षणिक योग्यताएं थीं। इस वजह से उन्होंने पहले दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। जनवरी 2023 में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने कौशिक को ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के रूप में शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस बार उन्होंने आवेदन की अनुमति के साथ-साथ ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए अलग भर्ती नीति और अवसर सुनिश्चित करने की मांग भी की।