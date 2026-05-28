दिल्ली के राजिंदर नगर में बंद घर में मिलीं दो बुजुर्ग महिलाओं की लाश, किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर होश उड़ गए। घर के एक कमरे में दो बुजुर्ग महिलाएं मृत हालत में पड़ी दिखाई दी। जिसमें एक का शव पलंग पर जबकि दूसरी बुजुर्ग महिला की लाश फर्श पर पड़ी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान करीब 80 साल की सरोज बाला और दूसरी की उनकी भाभी चंद्र कांता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सरोज बाला अविवाहित थीं और पिछले कई सालों से अपनी भाभी के साथ दिल्ली के न्यू राजिंदर नगर वाले घर में ही रहती थी।