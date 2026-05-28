28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली के राजिंदर नगर में बंद घर में मिलीं दो बुजुर्ग महिलाओं की लाश, किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं

Delhi Elderly Woman Death: दिल्ली में एक बंद घर में दो बुजुर्ग महिलाओं के शव संदिग्ध स्थिति में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक घर में किसी के जबरदस्ती घुसने या किसी लूटपाट के सबूत नहीं मिले हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 28, 2026

Delhi elderly death

photo patrika

देश की राजधानी दिल्ली के न्यू राजिंदर नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां गुरूवार की सुबह 10:30 बजे सफाई करने वाली एक बाई जब काम करने के लिए दोनों बुजुर्ग महिलाओं के घर पहुंची तो उसे घर के अंदर से बदबू आने लगी। जबकि उसने देखा की घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद हैं। काम करने वाली महिला घबरा गई और आनन-फानन में उसने पुलिस को इसकी सूचना दी।

साथ ही रहती थीं दोनों बुजुर्ग महिलाएं

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर के अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर होश उड़ गए। घर के एक कमरे में दो बुजुर्ग महिलाएं मृत हालत में पड़ी दिखाई दी। जिसमें एक का शव पलंग पर जबकि दूसरी बुजुर्ग महिला की लाश फर्श पर पड़ी हुई मिली। पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान करीब 80 साल की सरोज बाला और दूसरी की उनकी भाभी चंद्र कांता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सरोज बाला अविवाहित थीं और पिछले कई सालों से अपनी भाभी के साथ दिल्ली के न्यू राजिंदर नगर वाले घर में ही रहती थी।

दो दिन पहले मौत की आशंका

पुलिस का कहना है कि महिलाओं की मौत एक या दो दिन पहले ही हो गई थी, क्योंकि शव सड़ने लगे थे। यही कारण है की लाशों में से बदबू आने लग गई। वहीं आस-पड़ोसियों का कहना है कि कईं दिनों से उन्होंने दोनों बुजुर्ग महिलाओं को घर से बाहर निकलते भी नहींं देखा।

जानकारी के मुताबिक, महिलाओं का घर एक मंजिला है। जिसमें अंदर जाने के चार दरवाजे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में घर का सामान बिखरा हुआ नहीं मिला और न ही किसी तरह की हाथापाई के निशान मिले हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं दोनों बुजुर्ग महिलाएं बढ़ती उम्र की बीमारियों से तो पीड़ित नहीं थीं या अकेलेपन के कारण तो ऐसा कदम नहीं उठाया। फिलहाल, पुलिस पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके।

ये भी पढ़ें

Triple Talaq: पत्नी को 3 बार बोला- तलाक, तलाक, तलाक, फिर कहा- अब अपना चेहरा मत दिखाना, सबक सिखाने पहुंची थाना
अंबिकापुर
Triple talaq, 3 talaq

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

28 May 2026 06:36 pm

Published on:

28 May 2026 06:25 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली के राजिंदर नगर में बंद घर में मिलीं दो बुजुर्ग महिलाओं की लाश, किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

World Menstrual Hygiene Day : पीरियड्स में किचन, पूजा घर से दूरी सिर्फ अंधविश्वास; AIIMS की डॉक्टर ने 3 मिथकों का सच बताया

World Menstrual Hygiene Day,Period myths and facts, Menstrual hygiene tips doctor,
स्वास्थ्य

चिनाब का पानी राजस्थान लाने की तैयारी, लाहौल घाटी में चेनाब-ब्यास लिंक पर 2352 करोड़ से होगा काम

Chenab River
नई दिल्ली

रेप केस में 2 साल जेल काटने के बाद इंजीनियर बाइज्जत बरी, कोर्ट में साबित नहीं हुए आरोप

Delhi rape case verdict
नई दिल्ली

पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, तेल कंपनियों को रोज 550 करोड़ का घाटा

petrol diesel price
राजनीति

25,530 करोड़ से होगा पीडीएस का आधुनिकीकरण

Ashwani Vaishnav
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.