ED के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में ममता बनर्जी पर एक्शन, CM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर

ED writ petition on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रिट याचिका दाखिल की है। यह याचिका कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान ED अधिकारियों को डराने, धमकाने और गलत तरीके से रोके जाने के आरोपों से जुड़ी है।