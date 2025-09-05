जम्मू-कश्मीर में ईद-ए-मिलाद की छुट्टी को लेकर विवाद, CM उमर ने LG पर साधा निशाना

Eid Milad-un-Nabi Holiday Row in Kashmir: जम्मू-कश्मीर में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की छुट्टी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन ने चांद दिखने के आधार पर छुट्टी को शुक्रवार (5 सितंबर) से शनिवार (6 सितंबर) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, जिसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानबूझकर और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। यह दूसरा मौका है जब उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर छुट्टी की तारीख बदलने से मना किया है। पिछले साल भी ईद-उल-फितर की छुट्टी गलत तारीख पर घोषित की गई थी, जिसके चलते कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया गया और अनुपस्थित रहने वालों को गैरहाजिर दर्ज किया गया था।