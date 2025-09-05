पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट

Punjab CM Bhagwant Mann Hospitalised: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई है। सीएम मान को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में तत्काल भर्ती कराया गया है। अपनी पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान के साथ उन्हें आइसोलेशन आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनकी अचानक बिगड़ती सेहत ने अधिकारियों और आम जनता दोनों के बीच चिंता पैदा कर दी है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर डाक्टरों ने मुख्यमंत्री मान को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, इसके तुरंत बाद उनको फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया।