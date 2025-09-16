अचानक 8 मंत्रियों ने दिए इस्तीफे, BJP गठबंधन वाले मेघालय में सियासी हलचल तेज

Meghalaya Political Crisis: नॉर्थ ईस्‍ट के मेघालय में इन द‍िनों सियासी उथलपुथल चल रही है। मंगलवार को 12 में से आठ मंत्र‍ियों ने अचानक इस्‍तीफा देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। पद छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा सरकार के सीनियर नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार सत्ता में है। मुख्यमंत्री संगमा के नेतृत्व में गठबंधन में यूडीपी, एचएसपीडीपी और भाजपा शामिल हैं। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चा चल रही थी। आज के इस्तीफों से पुराने चेहरों को विदाई मिली, ताकि नए नेताओं को जगह मिल सके। यह कदम सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने और गठबंधन संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है।