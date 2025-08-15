महिला की वीडियो बनाकर की घिनौनी साजिश, इस पूर्व मंत्री के दामाद पर राज्य का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने का आरोप

Pranjal Khewalkar Case: महाराष्ट्र के पुणे में एक सनसनीखेज मामले ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया है। एनसीपी (शरद पवार) नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद प्रांजल खेवलकर पर एक महिला ने बिना सहमति फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। 15 अगस्त 2025 को पुणे के साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, खेवलकर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E और भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत केस दर्ज किया गया है। महिला का आरोप है कि खेवलकर ने उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे सेक्स रैकेट में फंसाने की साजिश रची। यह मामला महाराष्ट्र की सियासत में नया तूफान ला सकता है।
प्रांजल खेवलकर पहले से ही 27 जुलाई 2025 को पुणे के खराडी इलाके में एक कथित ‘ड्रग पार्टी’ मामले में जेल में हैं। पुलिस ने वहां छापेमारी कर 2.7 ग्राम कोकीन, 70 ग्राम गांजा, हुक्का और शराब बरामद की थी। इस मामले में खेवलकर सहित सात लोग गिरफ्तार हुए थे। अब इस नए आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट बताते हुए गहन जांच की मांग की है।
पुणे पुलिस डिजिटल साक्ष्य और अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि खेवलकर के संपर्कों और पूर्व गतिविधियों की भी छानबीन हो रही है। इस बीच, एकनाथ खडसे ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके दामाद को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता सुषमा अंधारे ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे विपक्ष को दबाने की रणनीति बताया।