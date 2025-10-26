बिहार चुनाव से पहले जारी नहीं होंगे Exit Polls, चुनाव आयोग ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला, जानें वजह

निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(b) का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक चरण के मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले टेलीविजन, रेडियो या अन्य समान मीडिया के माध्यम से कोई भी मतदान-संबंधी सामग्री प्रसारित नहीं की जा सकती। इस साइलेंस पीरियड के दौरान चैनल और नेटवर्क को ऐसी सामग्री प्रसारित करने से प्रतिबंधित किया गया है जो मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हो या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हो। इसमें चर्चा, बहस या राय शामिल हैं जो प्रचार के रूप में मानी जा सकती हैं।