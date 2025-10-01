जल्द होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने की समीक्षा बैठक

Bihar Assembly Election: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह चुनाव की तारीखों को ऐलान हो सकता है। इस बीच, बुधवार को चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल तथा राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन ने भी भाग लिया।