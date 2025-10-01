सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की रेप पीड़िता की FIR, जानें क्या है पूरा मामला

शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि कथित अपराध के समय महिला और पुरुष सहकर्मी थे- वह एक कंप्यूटर ऑपरेटर थी, जबकि वह स्थानीय नगर निगम में राजस्व निरीक्षक था। व्यक्ति ने महिला के खिलाफ शिकायत लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, तो उसे (महिला को) कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद महिला ने मामला दर्ज कराया। व्यक्ति ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह उसे आत्महत्या की धमकियां और गालियां देकर परेशान कर रही थी। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, विवाहित होने के बावजूद उसका एक बेटा भी है और उसने शादी का आश्वासन देकर आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए।