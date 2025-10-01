Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर शख्स, गौतम अडानी को पछाड़ा, लिस्ट में शाहरुख खान की भी एंट्री

Hurun Rich List 2025: मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है। 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ उन्होंने एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 01, 2025

Reliance Industries Chairman and Managing Director Mukesh Ambani

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी

Hurun Rich List 2025: एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी हो गई है, जिसमें भारत के अमीरों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। देश में अब 350 से अधिक अरबपति हैं, जो पिछले 13 वर्षों में छह गुना से ज्यादा की वृद्धि दर्शाता है। इनकी कुल संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई, जो भारत के जीडीपी का करीब आधा है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फिर टॉप स्पॉट हासिल किया, जबकि बॉलीवुड किंग शाहरुख खान पहली बार बिलेनियर क्लब में शामिल हो गए। यह लिस्ट भारत को वैश्विक अमीरों का नया हब बनते दिखाती है।

मुकेश अंबानी का दबदबा बरकरार

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और परिवार की नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपये आंकी गई। वे लगातार तीसरे साल भारत के सबसे अमीर बने रहे। अंबानी की संपत्ति में जियो और रिटेल सेक्टर की मजबूती का बड़ा योगदान है। हुरुन रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी लीडरशिप ने रिलायंस को डिजिटल और ग्रीन एनर्जी में अग्रणी बनाया। अंबानी ने कहा, यह सफलता टीम की मेहनत का नतीजा है।

गौतम अडानी दूसरे नंबर पर

अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी और परिवार की संपत्ति 8.15 लाख करोड़ रुपये है। वे दूसरे स्थान पर कायम हैं, हालांकि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद उनकी हार्बर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स ने स्थिरता दी। अडानी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस बढ़ाया, जो उनकी संपत्ति वृद्धि का राज है।

रोशनी नादर टॉप-3 में धमाल

एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा ने पहली बार टॉप-3 में जगह बनाई। उनकी नेटवर्थ 2.84 लाख करोड़ रुपये है, जो उन्हें भारत की सबसे अमीर महिला बनाती है। आईटी सेक्टर की इस दिग्गज ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। हुरुन के अनुसार, वे अब तक की सबसे ऊंची रैंक वाली महिला अरबपति हैं।

शाहरुख खान की शानदार एंट्री

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पहली बार हुरुन लिस्ट में चमके। उनकी नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये है, जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन हाउस से आई। 'पठान' और 'जवान' जैसी हिट फिल्मों ने उनकी ब्रांड वैल्यू दोगुनी कर दी। शाहरुख ने ट्वीट किया, सपनों का पीछा करने से ही ये दिन आते हैं।

युवा अरबपति और उभरते ट्रेंड्स

31 साल के अरविंद श्रीनिवास, पेरप्लेक्सिटी के फाउंडर, 21,190 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ सबसे युवा अरबपति बने। लिस्ट में आईटी, एनर्जी और एंटरटेनमेंट सेक्टर का दबदबा है। हुरुन के चेयरमैन रुपर्ट हगेवर ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अमीरों की संख्या में झलक रही है। हालांकि, वैश्विक मंदी के बावजूद यह वृद्धि प्रोत्साहन देने वाली है।

Updated on:

01 Oct 2025 05:17 pm

Published on:

01 Oct 2025 05:11 pm

Hindi News / National News / मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर शख्स, गौतम अडानी को पछाड़ा, लिस्ट में शाहरुख खान की भी एंट्री

मुंबई
