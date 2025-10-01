Patrika LogoSwitch to English

कंपनी से मिला है Diwali Bonus? इस पैसे को यहां यूज करेंगे तो मिलेंगे खूब सारे फायदे

Personal Finance Tips: सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलता है। इस बोनस का सही जगह इस्तेमाल कर भरपूर फायदा उठाया जा सकता है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 01, 2025

Personal Finance Tips

कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस दे रही हैं। (PC: Pexels)

Personal Finance Tips: भारत में बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलता है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 6,908 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी दी है। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस देती हैं। दिवाली बोनस में अक्सर एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी कर्मचारियों को मिलती है। अब सवाल यह है कि इस पैसे का कैसे सही उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ शॉपिंग में यह पूरा पैसा खर्च करने के बजाय आप इस पैसे को ऐसी जगह भी लगा सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में खूब फायदा हो।


  1. गोल्ड में कर सकते हैं इन्वेस्ट

पिछले एक साल से सोना जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। आप इस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप या तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं या गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। अगर आप कुछ समय बाद शादी करने वाले हैं, तो यह गोल्ड आपके काफी काम आ जाएगा।


  1. खुद पर करें इन्वेस्ट

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वह होता है, जो हम खुद पर करते हैं। आप बोनस में मिले पैसे से सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं या कोई ऑनलाइन प्रोग्राम जॉइन कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को अपस्किल करके अपनी जॉब में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। यह लर्निंग आपको अपना करियर आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगी।


  1. कर सकते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट

दिवाली बोनस में मिले पैसे की आप एफडी करा सकते हैं। इस पैसे को आप पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।


  1. खरीद सकते हैं अच्छे स्टॉक्स

आप दिवाली बोनस के पैसे से शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस रकम से आप अच्छे फंडामेंटल वाले लार्ज कैप स्टॉक्स खरीदकर रख सकते हैं।


  1. IPO में लगा सकते हैं पैसा

आने वाले दिनों में कुछ बड़े आईपीओ मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं। आप अपने दिवाली बोनस की रकम आईपीओ में भी लगा सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी और आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी पता कर लें।

Published on:

01 Oct 2025 03:15 pm

Hindi News / Business / कंपनी से मिला है Diwali Bonus? इस पैसे को यहां यूज करेंगे तो मिलेंगे खूब सारे फायदे

