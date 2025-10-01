Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जानिए आपके शहर में किस भाव बिक रहा गोल्ड

मुंबई में आज सोना 1,17,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। वहीं, चांदी 1,43,440 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिल रही है। दिल्ली में सोने का भाव 1,17,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है। यहां चांदी 1,43,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिल रही है। कोलकाता में सोना 1,16,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। यहां चांदी का रेट 1,42,750 रुपये प्रति किलोग्राम है। बेंगलुरु में सोना 1,17,280 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां चांदी का भाव 1,43,450 रुपये प्रति किलोग्राम है। हैदराबाद में सोना 1,17,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां चांदी का रेट 1,43,860 रुपये प्रति किलोग्राम है। चेन्नई में सोना 1,17,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। यहां चांदी का भाव 1,44,050 रुपये प्रति किलोग्राम है।