आखिर वोटर आईडी को आधार कार्ड से क्यों लिंक करना चाहता है चुनाव आयोग? कैसे मिलेगा इसका फायदा

भारत में अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। दरअसल, चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के वोटर आईडी को आधार नंबर के साथ जोड़ने के प्रस्ताव की ओर एक कदम और बढ़ाया है। इस प्रस्ताव के तहत इस साल 18 साल के होने वाले युवाओं का पंजीकरण भी शामिल है। जिससे देश में वोटरों की संख्या में इजाफा होगा।

नई दिल्ली। भारत में अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। दरअसल, चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के वोटर आईडी को आधार नंबर के साथ जोड़ने के प्रस्ताव की ओर एक कदम और बढ़ाया है। इस प्रस्ताव के तहत इस साल 18 साल के होने वाले युवाओं का पंजीकरण भी शामिल है। जिससे देश में वोटरों की संख्या में इजाफा होगा। बता दें कि इस सुधार पर सहमति के बाद 2021 शीतकालीन सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जाना है। सरकार का कहना है कि आगामी दिनों में पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में यह फैसला अहम साबित हो सकता है।

election commission wants to link voter id with aadhar card