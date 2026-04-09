पुलिस थानों तक पहुंची चुनावी मैदान की लड़ाई, असम में मतदाता आज करेंगे न्याय

● कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिका भूइंया ने मामला दर्ज करवाया। सीएम बिस्वा ने कहा कि खेड़ा अगर पाताल में होंगे तो भी असम पुलिस पकडक़र लाएगी।



● कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरग़े के खिलाफ दिसपुर और सिलीचर थाने में शिकायत की गई है कि उन्होंने कथित विवादित बयान आरएसएस के खिलाफ दिया है। असम के नीलामीबाजार में जहरीले सांप बयान पर यह शिकायत हुई है।



● कांग्रेस ने सीएम बिस्वा के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है कि चुनावी हलफनामे में उनकी पत्नी के कथित विदेशी संपत्ति की जानकारी मिली है।