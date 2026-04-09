9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पुलिस थानों तक पहुंची चुनावी मैदान की लड़ाई, असम में मतदाता आज करेंगे न्याय

Assam Election: असम की जनता आज वोट डालेगी। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Tanay Mishra

image

Ratan Dave

Apr 09, 2026

Election in Assam

Election in Assam

असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Election) के मामले में नेता चुनावी लड़ाई को लेकर थाने तक पहुंच गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। राजनीति के अखाड़े में लड़ाई में उतरे इन नेताओं के भविष्य का न्याय आज 2.5 करोड़ मतदाता मतदान करके करेंगे। ऊपरी असम, बोराक घाटी और नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश से सटी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

सीआरसीएफ और असम पुलिस तैनात

ऊपरी असम के तिनसुकिया, जोरहाट डिब्रूगढ़, सिवसागर के इलाकों में ऊल्फा उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा है। इन इलाकों में हर बूथ पर सीआरसीएफ और असम पुलिस तैनात हैं। निचले असम में मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इसमें धुबरी, बारपेटा और गोलपाड़ा इलाके हैं। एनडीए भी इस इलाके में फर्जी मतदान को रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस और एयूआयूडीएफ का आमना-सामना भी यहाँ पहली बार होने से जोर आज़माइश की पूरी गुंजाइश है।

ये रहे चर्चित मामले

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिका भूइंया ने मामला दर्ज करवाया। सीएम बिस्वा ने कहा कि खेड़ा अगर पाताल में होंगे तो भी असम पुलिस पकडक़र लाएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरग़े के खिलाफ दिसपुर और सिलीचर थाने में शिकायत की गई है कि उन्होंने कथित विवादित बयान आरएसएस के खिलाफ दिया है। असम के नीलामीबाजार में जहरीले सांप बयान पर यह शिकायत हुई है।

कांग्रेस ने सीएम बिस्वा के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है कि चुनावी हलफनामे में उनकी पत्नी के कथित विदेशी संपत्ति की जानकारी मिली है।

ये भी पढ़ें

Ahmedabad Plane Crash: पीड़ितों के परिवारों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, ब्लैक बॉक्स डेटा सार्वजनिक करने की उठाई मांग
राष्ट्रीय
Air India Plane Crash in Ahmedabad

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

असम विधानसभा चुनाव

Assembly Elections 2026

Updated on:

09 Apr 2026 07:16 am

Published on:

09 Apr 2026 07:11 am

Hindi News / National News / पुलिस थानों तक पहुंची चुनावी मैदान की लड़ाई, असम में मतदाता आज करेंगे न्याय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बदला मौसम का मिजाज: यूपी-बिहार और राजस्थान समेत 15 राज्यों में जोरदार बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी

delhi ncr weather update march 30 rain alert noida faridabad
राष्ट्रीय

कश्मीर के शोपियां में 14.5 किलो IED बरामद, सेना और पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हमला

14.5 kg IED Recovered in Shopian
राष्ट्रीय

केरलम चुनाव: ‘जीत किसी की भी हो, बनेगा इतिहास’, NDA बदलेगी समीकरण? क्या कहते हैं आंकड़े?

Keralam Elections
राष्ट्रीय

जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट में हुआ बच्चे का जन्म, किस देश की मिलेगी नागरिकता?

A baby was born in flight
विदेश

ममता बनर्जी पर भड़के BJP अध्यक्ष, कहा- बंगाल में महा-जंगलराज, T का मतलब तोलाबाजी और तुष्टिकरण

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.