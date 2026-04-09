‘पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं’, सीजफायर में भूमिका पर इजरायल की दो टूक, कहा अमेरिका की अपनी वजह

US Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच हाल ही में दो सप्ताह का सीजफायर घोषित किया गया है। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर कई देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है जिसका इस सीजफायर के पीछे बड़ा हाथ माना जा रहा है। हालांकि इजरायल का पाकिस्तान को लेकर अभी भी पुराना रुख ही बरकरार है और इजरायल ने एक बार फिर साफ किया है कि वो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। इजरायल के भारत में राजदूत रेवेन अजार ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उसे अविश्वसनीय बताया है। उन्होंने कहा कि इजरायल पाकिस्तान को एक भरोसेमंद प्लेयर नहीं मानता। अजार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इस प्रक्रिया में शामिल करने के अमेरिका के पास अपने कारण है।