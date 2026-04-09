‘मेरे अंकल और उसके 52 साल के दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाओ’, प्रेमिका ने किया इनकार तो प्रेमी ने ले ली जान

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी युवक महिला के साथ रिश्ते में था और उसके घर के पास चिकन की दुकान चलाता था। घटना के दिन दोनों कमरे में पहुंचे थे, जहां आरोपी का अंकल और उसका एक दोस्त भी मौजूद थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला पर अपने अंकल और दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। जब महिला ने इंकार किया तो विवाद बढ़ गया और आरोपी ने गुस्से में आकर उसे जमीन पर दबाकर पहले कंबल से मुंह दबाया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। इस दौरान आरोपी के अंकल और उसका दोस्त ने कमरे के बाहर रह कर यह ध्यान रखा कि कोई वहां आ नहीं जाए। घटना के बाद अंकल और दोस्त ने आरोपी की मौके से भागने में मदद भी की।