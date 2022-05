एलन मस्क नहीं खरीद पाएंगे ट्वीटर! अधिग्रहण पर रोक लगाने दायर किया गया मुकदमा

Elon Musk won't be able to buy Twitter : एलन मस्क के ट्वीटर खरीदने के फैसले में रोक लग सकती है। ट्वीटर निवेशक संस्था ने एलन मस्क के ट्वीटर खरीदारी पर 2025 तक रोक लगाने के लिए मुकदमा दायर किया है। इसके साथ ही यह दावा किया कि ट्विटर के निदेशकों ने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है।

Elon Musk won't be able to buy Twitter: एलन मस्क लगातार खबरों में बने रहते हैं। जब से ट्वीटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल ने एलन मस्क को ट्वीटर के बोर्ड में शामिल होने का ऑफर दिया था उसके बाद से लगातार एलन मस्क ट्वीटर को लेकर खबरों में बने हैं। एलन मस्क ने ट्वीटर के बोर्ड में शामिल होने से मना करने के बाद ट्वीटर को ही खरीदने का ऑफर दिया था। ट्वीटर खरीदने की डील फाइनल हो चुकी है वहीं खबर यह भी आ रही है कि खरीदारी पूरी होने के बाद एलन मस्क कंपनी के अस्थायी सीईओ का पद संभाल सकते हैं।

इसी बीच एलन मस्क और ट्वीटर पर फ्लोरिडा पेंशन फंड द्वारा शुक्रवार को मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें सोशल मीडिया कंपनी ट्वीटर पर एलन मस्क के अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह रोक 2025 तक लगाने की मांग की गई है। हालांकि ट्वीटर की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

एलन मस्क और ट्वीटर पर दायर मुकदमा में क्या कहा गया है?

फ्लोरिडा पेंशन फंड संस्था द्वारा डेलावेयर चांसरी कोर्ट में एलन मस्क और ट्वीटर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए शिकायत में कहा गया है कि डेलावेयर कानून के तहत मस्क कम से कम 2025 तक ट्वीटर पर अधिग्रहण पूरा नहीं कर सकते हैं। मुकदमा में कहा गया है कि 9% से अधिक ट्विटर हिस्सेदारी खरीदने के बाद मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। इसके कारण एलन मस्क जब ही ट्वीटर खरीदारी को पूरा कर सकते हैं जब दो-तिहाई शेयरों होल्डर्स को उनका स्वामित्व नहीं दिया जाता है। इस मामले पर अब तक ना तो एलन मस्क और ना ही ट्वीटर की ओर से कोई रिप्लाई आया है।

अंधकार में है कंपनी का भविष्य

ट्विटर खरीदी की डील फाइनल होने के बाद कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल ने कर्मचारियों से कहा था कि एलन मस्क के नेतृत्व में ट्विटर का भविष्य अंधकार में है। किसी को भी यह पता नहीं है कि कंपनी किस ओर जाने वाली है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल पिछले 10 वर्षों से ट्विटर में काम कर रहे हैं। सीईओ बनने से पहले वह चीफ टेक्निकल अधिकारी पद पर काम कर रहे थे।



