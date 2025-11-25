बंगाल में 70 साल बाद फिर दिखा विलुप्तप्राय ‘कस्तूरी मृग’, निओरा वैली नेशनल पार्क से आई पहली तस्वीरें

जहां भारत लगातार इम मृगों की ब्रीडिंग कराने में असफल रहा वहीं चीन ने इसी साल यह सफलता पूर्वक कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि चीन ने बिना मृग को मारे मस्क पॉड यानी नर मृग की नाभी के पास मौजूद ग्रंथि से निकलने वाले तेज और विशिष्ठ सुंगध को निकालने की तकनीक भी ईजाद कर ली। बता दें कि, सोने से भी कीमती इन मृगों से निकलने वाले परफ्यूम और दवाइयों के लिए इनकी अभी तक पोचिंग की जाती है। ऐसे में चीन की यह नई तकनीक इन मृगों को बचाने में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।