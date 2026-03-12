Farooq Abdullah On Target: फायरिंग में बाल-बाल बचे फारूक अब्दुला, शादी समारोह में हमले की कोशिश

डॉक्टर साहब के साथ मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, जमीन पर गिरा दिया और दबोच लिया। बड़ी मुश्किल से हमने उससे पिस्तौल छीनी। इसके बाद हम वहां से निकलकर घर वापस आ गए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शादी के कार्यक्रम के अंदर तक बंदूक पहुंच गई, लेकिन शुक्र है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक हैं। वह अपने कमरे में आराम करने चले गए हैं।”