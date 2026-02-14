थर-थर कांपेगा दुश्मन देश, भारत-रूस रक्षा साझेदारी से मिसाइल भंडार होगा मजबूत; बढ़ेगी देश की ताकत

India-Russia Defence Partnership: भारत ने रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 288 सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने को हरी झंडी दे दी है। दो शेष स्क्वाड्रन इसी वर्ष मिलने की पुष्टि के बाद शुक्रवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (एओएन) को हरी झंडी दे दी। करीब 10,000 करोड़ रुपए की यह डील फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी। एस-400 की 40 से 400 किमी तक की मारक क्षमता और मैक 14 की रफ्तार इसे दुश्मन के जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाती है।



ऑपरेशन सिंदूर में इसके प्रदर्शन के बाद भंडार मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डीएसी ने 288 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी। इसमें 120 कम दूरी और 168 लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं।