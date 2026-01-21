EU प्रेसिडेंट ने कहा- भारत संग जल्द होगा ऐतिहासिक Mother of all deals, मोदी ने किया ट्रंप का Tariff दांव फेल

India-EU Free Trade Agreement: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोपीय संघ (EU) जल्द ही भारत के साथ एक ट्रेड डील साइन करने करने की कगार पर है। इस डील से 27 देशों वाले EU संघ को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। लेयेन ने दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में भाग लेने के ठीक बाद में भारत जा रही हूं। अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट की कगार पर हैं। यह ऐतिहासिक डील होगा। EU प्रेसिडेंट ने भारत संग होने वाले इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा है।