राष्ट्रीय

कलयुगी बेटी ने 70 साल की मां की पकड़ी गर्दन और लगाया थप्पड़, फिर…

केरल में एक कलयुगी बेटी ने कुछ ऐसा किया है कि मां-बेटी का रिश्ता शर्मसार हो गया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

कोच्चि

Tanay Mishra

Jan 23, 2026

आज के इस दौर में अक्सर ही इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं जब बच्चे अपने माता-पिता का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। इस तरह के बच्चे अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करते और कई बार तो सभी हदें पार करते हुए उनपर हाथ भी उठा देते हैं। ऐसा ही एक मामला अब केरल में देखने को मिला है। कोच्चि के पास कुंबलम इलाके में एक 30 वर्षीय महिला ने अपनी बुज़ुर्ग मां के साथ कुछ ऐसा किया है कि मां-बेटी का रिश्ता शर्मसार हो गया है।

कलयुगी बेटी ने की हदें पार

30 वर्षीय निव्या ने अपनी 70 वर्षीय मां सरासु पर ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि निव्या को अपनी मां की रोक-टोक पसंद नहीं थी। कुछ दिन पहले ही किसी बात पर निव्या अपनी मां से किसी बात पर नाराज़ हो गई। ऐसे में उसने घर के बाहरी दरवाजे के पास अपनी मां को गर्दन से पकड़ लिया। मां ने रहम की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी निव्या नहीं मानी। इसके बाद निव्या ने अपनी बुज़ुर्ग मां को पहले थप्पड़ मारा और फिर लात मारी।

लोहे की रॉड से भी किया हमला

जानकारी के अनुसार निव्या अपनी मां को थप्पड़ और लात मारने के बाद भी नहीं रुकी। इसके बाद उसने अपनी मां पर लोहे की रॉड से भी हमला कर दिया। इससे सरासु की पसली में फ्रैक्चर हो गया है।

निव्या को पुलिस ने पकड़ा

सरासु की शिकायत पर पनंगड पुलिस ने निव्या को हिरासत में ले लिया है। सरासु ने निव्या पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने निव्या को आज ही वायनाड जिले के मनंथावडी से हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए उसे कोच्चि लाया जाएगा।

crime news

