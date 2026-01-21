21 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

पटियाला में एनकाउंटर, पुलिस ने भुल्लर गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को मारी गोली

पंजाब के पटियाला में आज पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने भुल्लर गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को गोली मार दी।

चंडीगढ़ पंजाब

image

Tanay Mishra

Jan 21, 2026

Patiala police

Patiala police (Photo - IANS)

पंजाब (Punjab) के पटियाला (Patiala) में आज पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला देखने को मिला है। संगरूर-पटियाला बाईपास पर पुलिस और भुल्लर गैंग के कुख्यात गैंगस्टर के बीच गोलीबारी हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने भुल्लर गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरजिंदर सिंह (Harjinder Singh) उर्फ लाडी (Ladi) को गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी।

अस्पताल में कराया भर्ती

गैंगस्टर लाडी को पैर में गोली लगने पर पुलिस ने पटियाला के सरकारी राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई थाना बनूड़ और सीआईए पटियाला की संयुक्त टीम द्वारा की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लाडी इलाके में मौजूद है। जब पुलिस ने वहाँ पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश की, तो लाडी ने भी पुलिस पर गोलीबारी की। इस दौरान ही पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया।

ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई

पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि डीजीपी पंजाब के निर्देशों पर चल रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पटियाला रेंज में अब तक 126 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 60 से अधिक गिरफ्तारियां अकेले पटियाला जिले से हुई हैं। इसी कार्रवाई के तहत लाडी को घेरकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। चहल ने बताया कि लाडी कई आपराधिक मामलों में वॉन्टेड था। उसके खिलाफ मोहाली, बनूड़ और पटियाला में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Updated on:

21 Jan 2026 03:54 pm

Published on:

21 Jan 2026 03:52 pm

Hindi News / National News / पटियाला में एनकाउंटर, पुलिस ने भुल्लर गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को मारी गोली

