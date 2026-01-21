पटियाला में एनकाउंटर, पुलिस ने भुल्लर गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को मारी गोली

Patiala police (Photo - IANS)
पंजाब (Punjab) के पटियाला (Patiala) में आज पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला देखने को मिला है। संगरूर-पटियाला बाईपास पर पुलिस और भुल्लर गैंग के कुख्यात गैंगस्टर के बीच गोलीबारी हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने भुल्लर गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरजिंदर सिंह (Harjinder Singh) उर्फ लाडी (Ladi) को गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी।
गैंगस्टर लाडी को पैर में गोली लगने पर पुलिस ने पटियाला के सरकारी राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई थाना बनूड़ और सीआईए पटियाला की संयुक्त टीम द्वारा की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लाडी इलाके में मौजूद है। जब पुलिस ने वहाँ पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश की, तो लाडी ने भी पुलिस पर गोलीबारी की। इस दौरान ही पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया।
पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि डीजीपी पंजाब के निर्देशों पर चल रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पटियाला रेंज में अब तक 126 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 60 से अधिक गिरफ्तारियां अकेले पटियाला जिले से हुई हैं। इसी कार्रवाई के तहत लाडी को घेरकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। चहल ने बताया कि लाडी कई आपराधिक मामलों में वॉन्टेड था। उसके खिलाफ मोहाली, बनूड़ और पटियाला में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग