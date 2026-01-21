पटियाला में एनकाउंटर, पुलिस ने भुल्लर गैंग के कुख्यात गैंगस्टर को मारी गोली

पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल ने बताया कि डीजीपी पंजाब के निर्देशों पर चल रहे “ऑपरेशन प्रहार” के तहत पटियाला रेंज में अब तक 126 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 60 से अधिक गिरफ्तारियां अकेले पटियाला जिले से हुई हैं। इसी कार्रवाई के तहत लाडी को घेरकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। चहल ने बताया कि लाडी कई आपराधिक मामलों में वॉन्टेड था। उसके खिलाफ मोहाली, बनूड़ और पटियाला में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।