“पीएम मोदी हैं झूठे”, कांग्रेस नेता उदित राज ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना

PM Narendra Modi and Congress leader Udit Raj (Photo - IANS)
अपने विवादित बयानों के लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस (Congress) नेता उदित राज (Udit raj) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधा है। उदित ने पीएम मोदी को झूठा बताया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए असम (Assam) में अवैध घुसपैठ की इजाज़त देने का आरोप लगाया था। इस मामले पर उदित ने कहा, "पीएम मोदी का एक ही काम है और वो है झूठ बोलना। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जिनका एकमात्र काम झूठ बोलना है।"
उदित ने बीजेपी (BJP) पर निशाना साधते हुए असम में घुसपैठ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को असम में घुसपैठियों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि एक दशक से ज़्यादा समय से सीमा सुरक्षा बीजेपी की सरकार के कंट्रोल में है।
उदित ने आगे कहा, "अगर आप 2004 से 2013 और 2014 से अब तक विदेश भेजे गए लोगों की संख्या की तुलना करेंगे, तो पीएम मनमोहन सिंह के समय की सारी बातें साफ़ हो जाएंगी। ये वही लोग हैं जो इन घुसपैठियों को भारत में लाते हैं। अगर वो नहीं आते, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लोग देश में घुसपैठियों को लाते हैं।"
उदित ने आगे कहा, "पीएम मोदी इतने लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं और सीमा सुरक्षा उनके कंट्रोल में है। घुसपैठिए अंदर कैसे आए, और वो यहाँ रहने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? झारखंड, दिल्ली और बिहार चुनावों के दौरान घुसपैठिए दिखे थे। SIR का मकसद ही इन घुसपैठियों को हटाना था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ।"
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग