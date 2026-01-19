“पीएम मोदी हैं झूठे”, कांग्रेस नेता उदित राज ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना

अपने विवादित बयानों के लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस (Congress) नेता उदित राज (Udit raj) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधा है। उदित ने पीएम मोदी को झूठा बताया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए असम (Assam) में अवैध घुसपैठ की इजाज़त देने का आरोप लगाया था। इस मामले पर उदित ने कहा, "पीएम मोदी का एक ही काम है और वो है झूठ बोलना। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जिनका एकमात्र काम झूठ बोलना है।"