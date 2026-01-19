19 जनवरी 2026,

सोमवार

राष्ट्रीय

“पीएम मोदी हैं झूठे”, कांग्रेस नेता उदित राज ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना

कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठा बताया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 19, 2026

PM Narendra Modi and Congress leader Udit Raj

PM Narendra Modi and Congress leader Udit Raj (Photo - IANS)

अपने विवादित बयानों के लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस (Congress) नेता उदित राज (Udit raj) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधा है। उदित ने पीएम मोदी को झूठा बताया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए असम (Assam) में अवैध घुसपैठ की इजाज़त देने का आरोप लगाया था। इस मामले पर उदित ने कहा, "पीएम मोदी का एक ही काम है और वो है झूठ बोलना। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जिनका एकमात्र काम झूठ बोलना है।"

बीजेपी को लेनी चाहिए ज़िम्मेदारी

उदित ने बीजेपी (BJP) पर निशाना साधते हुए असम में घुसपैठ पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को असम में घुसपैठियों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि एक दशक से ज़्यादा समय से सीमा सुरक्षा बीजेपी की सरकार के कंट्रोल में है।

"मोदी सरकार लाती है घुसपैठियों को"

उदित ने आगे कहा, "अगर आप 2004 से 2013 और 2014 से अब तक विदेश भेजे गए लोगों की संख्या की तुलना करेंगे, तो पीएम मनमोहन सिंह के समय की सारी बातें साफ़ हो जाएंगी। ये वही लोग हैं जो इन घुसपैठियों को भारत में लाते हैं। अगर वो नहीं आते, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लोग देश में घुसपैठियों को लाते हैं।"

SIR पर भी साधा निशाना

उदित ने आगे कहा, "पीएम मोदी इतने लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं और सीमा सुरक्षा उनके कंट्रोल में है। घुसपैठिए अंदर कैसे आए, और वो यहाँ रहने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? झारखंड, दिल्ली और बिहार चुनावों के दौरान घुसपैठिए दिखे थे। SIR का मकसद ही इन घुसपैठियों को हटाना था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ।"

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

19 Jan 2026 11:26 am

Published on:

19 Jan 2026 11:24 am

Hindi News / National News / "पीएम मोदी हैं झूठे", कांग्रेस नेता उदित राज ने साधा प्रधानमंत्री पर निशाना

