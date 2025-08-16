हारे उम्मीदवार को दे दिया जीत का सर्टिफिकेट, उसने लौटाने से कर दिया मना, सुप्रीम कोर्ट में EVM खोल कर किया गया अंतिम फैसला

हरियाणा में 2 नवंबर 2022 को पंचायत चुनाव हुए। बुआना लाखू के सरपंच पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। 6 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कुलदीप सिंह को 313 मतों के अंतर से विजेता घोषित कर दिया गया। तत्कालीन चुनाव अधिकारियों के मुताबिक कुलदीप के पक्ष में 3767 मतों में से 1117 मत आए, जबकि मोहित कुमार को 817 वोट मिले। कुमार ने परिणाम को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि बूथ संख्या 69 के पीठासीन अधिकारी ने गलती से उनके वोट कुलदीप सिंह के नाम पर दर्ज कर दिए थे। मोहित के विरोध दर्ज कराने पर पुनर्मतगणना हुआ। इसके बाद कुमार को 51 मतों के अंतर से विजेता घोषित कर दिया गया। अब इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।