कई चुनावों में एग्जिट पोल्स के अनुमान हुए फेल, जानिए कौन-कौनसे चुनाव में निकले अनुमान गलत

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के एग्जिट पोल्स में कुछ सर्वे ने बीजेपी के एक एकतरफा जीतने या बड़ी जीत हासिल करने का अनुमान लगाया था। एबीपी न्यूज-सी-वोटर जैसे कुछ मुख्य सर्वे में बीजेपी को 70 से ज्यादा सीट जीतने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन वोटों की गिनती होने पर स्थिति कुछ और ही थी। वास्तविक परिणाम त्रिशंकु विधानसभा के रूप में आया। बीजेपी ने 40 सीटें जीती, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 31 31सीटें और जेजेपी ने 10 सीटें जीती थीं। अंत में बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई।