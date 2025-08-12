Fact Check: विदेशी मीडिया की चुनाव आयोग ने खोली पोल, वोटर लिस्ट में हेराफेरी के विपक्षी दावे को किया खारिज

Fact Check: वोट चोरी के आरोपों और विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेताओं के हवाले से वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर दावा किया जा रहा है। वहीं विदेशी मीडिया में भी मतदान में हेराफरी का दावा किया था। इस पर चुनाव आयोग ने फैक्ट किया है। ECI के फैक्ट चेक में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को भ्रामक बताया गया है।